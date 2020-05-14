Ученые назвали секрет долголетия японцев

Токио, 14 мая. Ученые назвали секрет долголетия жителей Японии, которым удается сохранять бодрость духа и ясность ума до глубокой старости.

По статистике, японцы в среднем живут до 81 года, а их женщины — до 87 лет. Социологи говорят, что все дело в образе жизни, которые ведут жители Страны восходящего солнца.

Японцы доживают до старости, много путешествуют и радуются жизни. Один из главных принципов — правильное отношение к еде. Они не делают из приема пищи какой-то культ. Японцам чужды привычки гурманов.

Они едят только тогда, когда этого требует организм. Таким образом японцы отказываются от перекусов и заедания стресса сладким, пишет издание Planet Today.

Среди японцев самый низкий процент людей с ожирением. Пищевые излишества или, наоборот, расстройства, японцам не знакомы.

Жители Японии с удовольствием смотрят новости, читают книги, дают пищу своему мозгу. Они не страдают от депрессии, как люди на Западе.

Жизнь у японцев очень активная, она наполнена спортом и регулярными прогулками, поездками на природу. Именно в уединении с природой японцы любят заниматься йогой, гимнастикой цигун и тайцы.