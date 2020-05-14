Бывший журналист «Дождя» рассказал, как Навальный и Соболь «кинули» либеральный телеканал

Москва, 14 мая. Бывший журналист «Дождя» Сергей Ерженков рассказал о презрительном отношении скандального блогера Алексея Навального к либеральным СМИ.

Ерженков поделился впечатлениями от работы с Алексеем Навальным. По его словам, Навальный обратился к руководству телеканала «Дождь» с просьбой оказать помощь в создании документального фильма.

«Мы тогда сняли пару репортажей совместно. Я отвечал за визуальную часть», — написал Ерженков на своей странице в Facebook.

Ерженков отметил, что «обучение» на площадке телеканала «Дождь» также проходила и Любовь Соболь. По его словам, после завершения «обучения» Навальный и Соболь стали презрительно и надменно относиться как к телеканалу так и к его сотрудникам.

«Любовь Соболь и прочие важные в ФБК люди тогда, заискивающе, выстраивали отношения с «Дождем» и учились делать репортажи. Научившись – бросили. Два года Навальный туда не ходил, мотивируя это тем, что у него больше в ютубе подписчиков, чем у «Дождя», — подчеркнул Ерженков.

Стоит отметить, что это не первый случай, который ярко демонстрирует неуважительное и наплевательское отношение Навального к своим единомышленникам. Либеральные СМИ уже давно стараются дистанцироваться от скандального блогера из-за его эгоцентризма и невежества. Так, в 2018 году Навальный поссорился с газетой «Ведомости», которая регулярно публиковала его статьи. Редакция газеты решила перепроверить достоверность публикаций Навального, после чего блогер устроил скандал и оскорбил сотрудников издания, передает Nation News.

Позднее Навальный поссорился с генеральным директором «Дождя» Натальей Синдеевой из-за ее намерения стать доверенным лицом Ксении Собчак на выборах президента в 2018 году. Кроме того, Навальный подверг жесткой критике «Медузу» за публикацию негативной статьи о его очередном профсоюзе.