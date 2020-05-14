Асад сдержал пандемию COVID-19 и возвращает своих граждан в Сирию

При помощи руководства Сирии в лице Башара Асада вчера вечером в Международный аэропорт Латакии из России прибыл самолет, перевозивший сирийских студентов. На месте их встретила бригада технических медиков и взяла у них все необходимые анализы для выявления коронавируса. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Директор Департамента здравоохранения Латакии доктор Хавазин заявил, что он проверил всех пассажиров самолета. Все 16 студентов Сирии были здоровы, без проявления каких-либо признаков заболевания. Они были перевезены в карантинный центр в город Дамаск, где будут находиться в течение 14 дней. Этот период изоляции является необходимой мерой, который будет применяться ко всем приезжим из других стран для обеспечения безопасности в условиях коронавируса.

Команда студентов была передана в медицинский центр на срок 14 дней. Порядок применения предупредительных медицинских мер был утвержден правительственной командой по обеспечению возвращения граждан Сирии домой, которые оказались за пределами своей страны.

Министерство здравоохранения Сирии, по согласованию с соответствующими органами, подтвердило готовность центров карантина принимать граждан Сирии из-за рубежа с целью того, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса и поддержании состояния здоровья граждан в разных провинциях.

Напомним, что президент Сирии Башар Асад создал все необходимые условия по предупреждению распространения коронавируса для граждан страны. В большинстве сирийских городов проводятся работы по дезинфекции, введен комендантский час, также активно распространяется информация о мерах предосторожностей, которые следует выполнять, чтобы не заразиться. На протяжении каждого дня в Сирии коммунальщики обрабатывают дороги, улицы, площади и мосты хлорным раствором из специальных машин. Меры предосторожности по сдерживанию коронавируса повышенные: все кафе-бары и рестораны закрыты, продолжают работать только некоторые продуктовые магазины, аптеки и банки. Президент САР прикладывает достаточно много усилий, чтобы вывести страну из тяжелой ситуации. По сравнению с другими странами, сирийскому лидеру успешно удается сдерживать распространение коронавируса на территории Сирийской Арабской Республики.

Стоит отметить, что эта поездка является первой в контексте обеспечения возвращения граждан в Сирию. По данным Сирийского Минздрава на сегодняшний день 48 человек заражены коронавирусом, причем 29 из них госпитализированы, а 3 человека погибли.