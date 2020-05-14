Мать Бузовой рассказала, как работается врачом во время пандемии

Москва, 14 мая. Мать известной певицы Ольги Бузовой Ирина в период пандемии продолжает работать заместителем главврача одной из стоматологических клиник в Санкт-Петербурге, которая временно принимает только пациентов с острой болью.

По словам женщины, в поликлинике, где она трудится, соблюдаются все санитарные нормы. Пациентов перед приемом снабжают бахилами и перчатками, измеряют им температуру и обрабатывают руки.

Бузова-старшая призналась, что самое сложное в работе, когда в городе введен режим самоизоляции, — психологический фактор.

«Тяжелый климат: все в ожидании того, что что-то должно случиться», — цитирует ее KP.Ru.

Кроме того, женщина очень скучает по дочери, с которой постоянно на связи. Бузова-младшая тоже продолжает работать, в том числе на проекте «Дом-2», старается соблюдать меры предосторожности.

«Единственное, Ольга скучает. Как только будет возможность, мы с ней обязательно встретимся», — рассказала мать певицы.

Семья очень переживает за живущую в Литве бабушку, которой уже исполнилось 80 лет.

Бузова ранее рассказывала фанатам, что очень скучает по маме и родному городу — Санкт-Петербургу. Именно туда девушка планирует отправиться первым делом, когда эпидемия пойдет на спад.

В самоизоляции она проводит время с молодым человеком, блогером Давидом Манукяном. Недавно он похвастался татуировкой с именем возлюбленной.