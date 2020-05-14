Разин напомнил, как беглый Ходорковский начинал карьеру с присвоения чужих идей

Москва, 14 мая. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин напомнил, что беглый олигарх Михаил Ходорковский начинал карьеру с присвоения разработок студентов института Менделеева, где работали его родители.

На воспоминания о Ходорковском звездного менеджера натолкнула правозащитница Екатерина Гордон, которая, по его словам, весьма нелестно высказалась о россиянах.

Разин сообщил, что юрист призвала людей выходить на улицы для борьбы с действующей властью, параллельно оскорбляя всех несогласных с этим граждан, передает Nation News. Продюсер предположил, что подобные политические высказывания Гордон могут оплачиваться зарубежными заказчиками, подобными Ходорковскому.

«Иди, уговаривай там своих заказчиков, которые платят тебе за это деньги, типа Ходорковского, который украл все, что можно было украсть, и уехал за границу», — высказался разгневанный Разин в своем Instagram.

Продюсер отметил, что в конце 80-х работал во Фрунзенском райкоме комсомола Москвы, а в соседнем кабинете трудился Ходорковский. Родители экс-главы ЮКОСа занимали крупные посты в институте Менделеева. Это позволяло им воровать разработки студентов и передавать сыну, который их присваивал и патентовал.

«Потом эта семейка перелезла на нефтяной бизнес и ободрала всю страну как липку», — написал продюсер.

Разин резюмировал, что, украв все, что можно было украсть, Ходорковский уехал за границу. Продюсер уверен, что Гордон нужно последовать примеру олигарха и тоже покинуть родину.

Напомним, что бежавший Ходорковский и его приспешники неоднократно предпринимали попытки обострить ситуацию в России.

В частности, недавно бизнесмен пытался использовать ситуацию с коронавирусом для запугивания граждан «ужасными экономическими последствиями» и якобы бездействием властей. Кроме того, отсидевший за мошенничество, он сравнил самоизоляцию с тюремным сроком, заявив, что вирус и власти дали возможность всей стране испытать прелести жизни в заключении.

Очевидно, что такими способами он стремился дестабилизировать ситуацию в стране, настроив ее граждан против власти. И этим в очередной раз доказал, что иных способов заявить о себе либералы не знают.