Байкал освобождается от ледяных оков. ФАН-ТВ

Километры прозрачного льда тают на озере Байкал. В период ледостава самое глубокое озеро замерзает почти целиком. За всю зиму толщина подводных льдин может достигать более одного метра, а в торосистых местах, где лед нагромождается, и более двух метров. Время, когда Байкал начинается освобождаться от «оков», зависит от пройденной зимы, а именно количества снега и холодов.

Ежегодные наблюдения показывают, что в среднем лед на Байкале вскрывается в первых числах мая, а на южной части озера — в начале апреля. В первую очередь ото льда освобождается Байкал в районе мыса Большой Кадильный. Также льдины у крутых берегов таят раньше, чем у пологих. Это связано с тем, что скалистые берега, отражают солнечное излучение, которое ускоряет таяние. Полностью озеро очищается ото льда в конце мая-начале июня.

По сообщению МЧС России по Иркутской области 15 мая на озере Байкал начнется движение маломерных судов.