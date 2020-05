Эксперт: «Медуза» лжет о коронавирусе в России, публикуя абстрактные истории анонимов

Ложь и фейки отдельных СМИ о ситуации с коронавирусом в России продиктованы желанием запугать жителей страны. Ни о каких фальсификациях со статистикой заболеваемости в РФ не идет и речи, считают сенатор Олег Морозов и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Российское здравоохранение и власти попали под информационный удар. За дело взялись «Новая газета», Financial Times, The New York Times и другие российские и западные СМИ, чья ключевая задача — рассказывать читателям о том, как плохо в России. Теперь к ним присоединилась «Медуза», заявившая 14 мая, что власти занижают статистику по умершим от коронавируса.

Цель понятна — нагнать панику

Журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что против России идет спланированная информационная операция.

«Сначала произошел вброс фейка на страницах Financial Times, потом все эти страсти про занижение и скрытие статистики умерших потащили ресурсы беглого олигарха Михаила Ходорковского — «МБХ Медиа». Потом «Новая газета», теперь — «Медуза». Идет классическая кампания по понятному сценарию, когда многие эти СМИ друг друга цитируют. Это известный прием. Потом люди говорят: «Так вот же, во всех СМИ пишут». И приводят ссылки на эти ресурсы. Ну и, конечно, популярный прием — ссылка на западную прессу. На Западе, дескать, все всё знают», — пояснил Александр Малькевич.

Малькевич обратил внимание, что в статье «Медузы» указано очень мало имен и конкретики как таковой.

«Какие-то абстрактные жители города, какие-то люди, которые попросили об анонимности, анонимные врачи и специалисты. Какой-то патологоанатом из Ставрополя. Никаких конкретных людей, которые готовы подписываться под своими словами. Какие-то загадочные персонажи. Зато очень много ужастиков. Цель понятна — нагнать панику, убедить людей, что власти все врут», — добавил Александр Малькевич.

В комментарии «Медузе» демограф с говорящей фамилией Дарья Халтурина заявляет о массовой гибели медработников. Но никаких цифр не приводит. Кстати, основной вид ее деятельности, согласно найденным публикациям в Сети, — это социология.

«Кто об этом знает, кроме этого демографа? Что это вообще за демограф? Где она работает? Какие у нее регалии и достижения? Сколько можно журналистам играть с читателями в наперстки?» — задается справедливым вопросом Малькевич.

Пахнет политикой

Сенатор Олег Морозов отмечает, что публикация «Медузы» появилась аккурат после вброса Financial Times.

«Сначала политические хозяева дали сигнал, сказали «фас», а потом уже отреагировали солдаты этой армии на нашей территории. Понятно, что это вторичное действие после того, как началась информационная война с берегов туманного Альбиона», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что нет никакой нужды скрывать численность умерших от коронавируса в России. Даже если представить, что вброс о статистике смертности от коронавируса имеет хоть какие-то основания, то все равно количество умерших с COVID-19 людей значительно меньше, чем в странах Запада.

«Те цифры, которые называют СМИ, ничего не меняют. По сути, все равно смертность низкая, так или иначе. Это во-первых. Во-вторых, ни медработники, ни руководство страны никак не заинтересованы в занижении этих цифр. Если что-то скрыли, то обязательно найдутся люди, которые укажут на этот инцидент — родственники, знакомые, близкие. Так устроено сегодня информационное пространство, мы живем в открытом обществе», — добавил Олег Морозов.

Когда Россию пытаются обвинить в занижении цифр, подоплека таких заявлений понятна — обвинить систему здравоохранения в неэффективности, в желании приукрасить действительность, во лжи. Это пахнет политикой, уверен сенатор.

«Это попытка создать социальную нестабильность в обществе, посеять сомнение в сознании людей. Других целей я здесь не вижу. Борьбы за правду здесь нет», — рассказал Олег Морозов.

Политик отметил, что в России методика подсчета смертности от коронавируса объективна.

«Всемирная организация здравоохранения никаких упреков нам по нашей статистике не предъявляет. И это показатель того, что медицинское мировое сообщество в лице ВОЗ относится к нашей статистике с доверием», — заключил Олег Морозов.

Представители МИД РФ ранее заявили, что фейки о «занижении» в России данных о смертности от COVID-19 в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем. МИД намерен добиться от Financial Times и NYT опровержения ложной информации, ими опубликованной.