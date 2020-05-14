Ученые обнаружили новый источник распространения COVID-19

Москва, 14 мая. Ученые из Гонконга предположили, что еще одним источником распространения коронавируса могут быть сточные воды.

Развитие желудочно-кишечных заболеваний у пациентов с COVID-19 и обнаружение вирусной РНК в образцах кала указывают на то, что SARS-CoV-2 может вызывать не только респираторную инфекцию.

Биологи из Гонконга воссоздали искусственно кишечник человека и летучей мыши. Эксперимент подтвердил, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника летучих мышей и человека.

«Именно по этой причине следы вируса обнаруживаются в фекалиях больного человека. Существует предположение, что это может привести к распространению патогена посредством сточных вод», — сообщает издание Nature Medicine.

Эколог из Бразилии Дэвид Лапола ранее предположил, что мировую пандемию может вызвать вирус из Амазонии. «Разбудить» его, по мнению эксперта, может вмешательство человека в экосистему тропических лесов. Лапола пояснил, что имеет в виду процесс урбанизации, когда в ходе уничтожения лесов происходит вмешательство в среду обитания животных, а вследствие этого — возникновение заболеваний, передающихся человеку от зверей.

Все страны мира борются с пандемией коронавируса, вспышка которого произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Новому коронавирусу было присвоено название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.