Турция заказала фейковый доклад Amnesty International по Сирии, чтобы остаться в Идлибе

Отсутствие доказательной базы, данные от скандальных «Белых касок» и ставшее традиционным использование дезинформации ради геополитических целей — почему доклад Amnesty International по Сирии является лишь заказным инструментом в войне с Дамаском, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Александр Перенджиев.

Методология заказных исследований

Международная организация Amnesty International опубликовала 11 мая доклад, в котором, по заявлению самих ее представителей, содержатся доказательства преднамеренных бомбардировок медицинских учреждений и школ сирийскими и российскими войсками. Разбирать все 40 страниц этого, с позволения сказать, «исследования» не имеет смысла, достаточно остановиться лишь на наиболее примечательных моментах.

Любой хороший научный труд начинается с освещения методологии, используемой при проведении исследования. Очевидно, что кто-то из Amnesty International слышал об этом, поэтому раздел №2 данного «труда» посвящен именно методам.

Разоблачение отчета

То, что пишут исследователи в данном разделе, заставляет усомниться в их компетентности. Под громкие лозунги о сборе неопровержимых доказательств вины сирийского и российского руководства в атаках на гуманитарные объекты, авторы работы прямым текстом заявляют, что проводили исследование за пределами Сирийской Арабской Республики (САР).

Исходя из содержимого доклада следует, что представители организации не смогли получить разрешение от сирийского правительства на проведение расследования (кто бы мог подумать). Также, результатов не дал и запрос, направленный турецкому руководству. Тогда, казалось бы, что проще – попросите представителей «умеренной оппозиции» обеспечить присутствие исследователей на подконтрольной им территории. Однако, авторы доклада даже не упоминают о каком бы то ни было запросе, а просто говорят, что не имеют возможности находиться в Идлибе из-за «проблем со своей безопасностью». Похоже, что «оплот боевиков» не то место, где хотят находиться люди из правозащитной организации.

Учитывая все вышесказанное, возникает закономерный вопрос: Каким же все-таки образом было проведено данное «исследование»? И уже в следующем абзаце авторы дают нам ответ на этот вопрос: «Исследовали из Amnesty International провели удаленное интервью с 74 человеком, используя телефон и электронную почту. Разглашать данные своих собеседников организация, понятное дело, отказалась. Проще говоря исследователи из Amnesty International получили информацию от «кое-кого», но они нам о них не расскажут, видимо, чтобы мы не смогли подтвердить достоверность этих сведений и компетенцию информатора. («Я вам принёс посылку, только я вам её не отдам, потому что у вас документов нету»)

Учитывая подобную методологию, все дальнейшие рассуждения кажутся бессмысленными. А взяв во внимание тот факт, что данные об авиаударах исследователи брали со спутниковых снимков, весь этот «труд» является полным фарсом, основанном на свидетельствах, которые практически невозможно подтвердить.

Есть и еще одна деталь в этом «докладе» которая сразу бросается в глаза – часть информации использованной в работе, была получена от организации «Белые каски», неоднократно замеченной при различных фальсификациях и провокациях.

Репутация «Белых касок», руководство которой базируется в Великобритании, была серьезным образом подорвана и их заявления вызывают лишь скептицизм. Впрочем, и доклад Amnesty International не выдерживает никакой критики.

Никаких четких доказательств «исследование» не демонстрирует, тем более, что даже квалифицированные специалисты, проводя подобные расследования, зачастую ограничиваются фразой «вероятно», так как, если нет прямых доказательств, остатков (а лучше неразорвавшихся) боеприпасов и тому подобного, крайне тяжело установить, чем именно нанесены разрушения. Крайне маловероятно, что обычный медицинский сотрудник может отличить разрыв авиабомбы от разрыва артснаряда или крупнокалиберной мины, которые частенько используют боевики в Идлибе.

Заметим, что большинство материалов Amnesty International имеют ярко выраженный заказной характер. Зачастую исследования направлены на поддержку оппозиционных сил во многих странах мира. Лишь иногда, исследователи проводят действительно качественный анализ всех обстоятельств и материалов, что позволяет прийти к непредвзятым результатам. Этот же «доклад» явно не из таких… Более подробно со всеми результатами «расследования» может ознакомиться любой желающий, они есть в свободном доступе.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, в чем заключался истинный смысл опубликованного Amnesty International фейкового доклада.

Заказной характер

Как замечает собеседник ФАН, учитывая отсутствие доказательной базы, как минимум доклад Amnesty International следует считать предвзятым, и более того — заказным. Сразу видно, что этот опубликованный доклад носит имитационный характер.

«С одной стороны, организация хочет получить деньги, но не имея фактов она пытается высасывать свои «доказательства» из пальца. Однако, как бы они не пытались, под видом их фактов мы видим то, что в России называется «одна бабка сказала». Да и то, порой слухи более достоверны чем так «работа», которую опубликовали Amnesty International», — говорит Александр Перенджиев.

Как отмечает политолог, необходимо понимать, что все это действительно можно организовать, имея должное желание – есть те же телефоны и постановки. Все, кто что-то понимают в расследованиях прекрасно знают о необходимости и важности доказательной базы. Должны быть четкие и ясные факты, но мы не наблюдаем их в этом докладе.

«Доклад является фейком и заказной «уткой», но это лишь одна проблема. Все сделано настолько топорно, что возникает ощущение, будто делалось все это для «дураков», которые не будут размышлять и просто поверят их словам. Материал Amnesty International — это неуважение к людям, общественному мнению и человеческому разуму», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

Кому выгоден фейковый доклад Amnesty International

Как считает Александр Перенджиев, что публикация такого заказного доклада может быть выгодна много кому, но на самом деле очевидно – сделано это врагами России и Сирии. Тут неспроста фигурирует скандальная организация «Белые каски», неоднократно публиковавшая фейки о применении химоружия сирийской армией. Этим дискредитировать Дамаск не удалось и западные страны решили пойти по другому пути, правда воспользовавшись все теми же методами.

«Можно вспомнить, что как только Россия начала операцию в Сирии, в Сети сразу же появились фейки, которые якобы показывали разрушения от действий наших военных. В этом случае мы видим все ту же самую работу, которая выгодна тем, кто разграбляет сирийские ресурсы и не заинтересован в возрождении этой арабской страны», — говорит доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова.

Собеседник ФАН обращает внимание, что в докладе неслучайно идет речь об одних из самых значимых сирийских территорий – северо-западе страны – Большом Идлибе. В этом районе пытается закрепиться Турция и нельзя исключать, что именно она могла стоять за этой заказной публикацией.