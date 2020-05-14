Путин призвал развивать генетические технологии. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин провел совещание о развитии генетических технологий в России. Глава государства подчеркнул, что исследования в этой области помогают в создании тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Он поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.

«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, улучшать состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности», —подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что год назад в нашей стране утвердили программу развития генетических технологий. Созданы новые научные школы, в эту отрасль привлекаются молодые перспективные ученые.

«По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века. И вся система управления, структура программы должны соответствовать этой высокой планке. Построены так, чтобы не просто создать научные заделы, а конвертировать их, и причем как можно быстрее, в практические результаты, в реальные технологии, конкурентную и в России, и в мире продукцию. Для этого в рамках национального проекта «Наука» создаются три геномных центра мирового уровня. Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма», — продолжил президент.

Первый центр занят биобезопасностью. Он создан на базе Центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора в консорциуме еще с двумя организациями Роспотребнадзора. Второй — Центр генетических технологий в области медицины. Он сделан на базе головной организации — Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Третий центр работает на базе Курчатовского института и выполняет работы по двум направлениям: сельское хозяйство и промышленная микробиология. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что перед центрами стоит задача – достигнуть научных прорывных результатов, которые способны конкурировать на мировом уровне. И некоторые результаты уже есть.