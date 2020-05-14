При пожаре на Фрунзенской набережной пострадала квартира, где жил актер Георгий Бурков

Москва, 14 мая. При пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве пострадала квартира, в которой жил актер и режиссер Георгий Бурков.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на Фрунзенской набережной загорелась квартира, и огонь быстро перекинулся на другие квартиры. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько пострадали. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту пожара.

В доме, где произошел пожар, когда-то жил известный советский артист Георгий Бурков. По словам дочери Марии, квартиру на Фрунзенской набережной им пришлось продать, и теперь женщина с сыном живут на Комсомольском проспекте.

Буркова, узнав о пожаре, стала звонить соседям, но никто не брал трубку. По ее словам, ответила ей только знакомая из соседнего подъезда.

«Моя старая знакомая, плачет, говорит: «Маша, это так страшно, я говорить не могу», — и трубку положила. До остальных дозвониться пока не могу, очень переживаю, я очень любила эту квартиру, так жаль, что с ней такое произошло», — сказала Мария Буркова в беседе Kp.ru.

Отмечается, что сама квартира, где жил актер, сильно не пострадала от пожара. Тем не менее серьезный урон жилью нанесла вода, которой пожарные тушили пламя.

Квартиру на Фрунзенской набережной Бурков получил от партийного начальства за вклад в киноиндустрию страны.