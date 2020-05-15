Марков назвал блокировку российских соцсетей на Украине попыткой заглушить «голос правды»

Власти Украины лишают своих граждан доступа к правде, когда блокируют работу российских интернет-площадок в стране. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал продление президентом Украины Владимиром Зеленским санкций на три года в отношении российских соцсетей на территории страны. Инициатором ограничительных мер стала Служба безопасности Украины (СБУ), которая направила соответствующее предложение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры», — сказано в документе.

Запрет коснется социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также компаний и сервисов «Яндекс», Mail.ru, 1С, «Парус», ABBYY. Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ к этим ресурсам.

Директор Института политических исследований Сергей Марков убежден, что ограничение работы российских соцсетей не является решением Зеленского. По его словам, президент Украины был против и неоднократно высказывался об этом.

«Но дело в том, что Зеленский не является полноценным президентом страны, а служит прикрытием для марионеточного режима, управляемого иностранными спецслужбами. Инициатива эта принадлежит даже не СБУ, а Центральному разведывательному управлению США, которое отдало приказ Зеленскому заблокировать российские соцсети», — пояснил Марков в комментарии ФАН.

При этом политолог подчеркивает, что у блокировки русскоязычных интернет-площадок есть несколько целей.

«Во-первых, провести максимальную дерусификацию — полное уничтожение русского языка на Украине и перевод всего на украинский. Региональный украинский язык — это региональный вариант русского языка, но ведется систематическая работа по его дерусификации и полонизации, когда все слова заменяются польскими аналогами. Таким образом власти хотят с культурной точки зрения подвинуть Украину к Польше. Во-вторых, в Киеве стремятся обеспечить возможности для пропаганды. Дело в том, что режим, который правит на Украине, является чудовищным с точки зрения норм демократии и цивилизации. Реальной политикой правительства является государственный терроризм. С целью того, чтобы это было не так видно населению, на Украине реализуется концепция тотальной пропаганды. Однако ей мешает голос правды, а поэтому власти стремятся заглушить альтернативные источники информации, чтобы граждане не имели к ним доступ. Граждане находятся в состоянии не свободных людей, а тех, кто живет под террористической властью и не имеет средств доступа к правде», — отметил собеседник ФАН.

Марков также обращает внимание на то, что на Украине часто встречается жесткая цензура на телеканалах. Как он указывает, есть запрет на критику «реальной власти» в виде иностранных спецслужб, а также политики дерусификации и государственного терроризма.

«Это означает, что этот режим можно убрать только силовым путем», — добавил он.

Напомним, 15 мая 2017 года СНБО Украины расширило санкционный список против 1228 физических и 468 юридических лиц. Документ утвердил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. В список попали судьи Конституционного суда, журналисты и депутаты Госдумы, а также были введены санкции против компаний Mail.ru, «Яндекс.Украина» и «Яндекс», а также российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Российско-украинские отношения обострились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ во «вмешательстве» в дела страны. Москва все обвинения категорически отвергала и неоднократно заявляла, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.