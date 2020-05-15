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Марков назвал блокировку российских соцсетей на Украине попыткой заглушить «голос правды»

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Марков назвал блокировку российских соцсетей на Украине попыткой заглушить «голос правды»

Власти Украины лишают своих граждан доступа к правде, когда блокируют работу российских интернет-площадок в стране. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал политолог Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал продление президентом Украины Владимиром Зеленским санкций на три года в отношении российских соцсетей на территории страны. Инициатором ограничительных мер стала Служба безопасности Украины (СБУ), которая направила соответствующее предложение в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). 

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры», — сказано в документе. 

Запрет коснется социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также компаний и сервисов «Яндекс», Mail.ru, 1С, «Парус», ABBYY. Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ к этим ресурсам.

Марков назвал блокировку российских соцсетей на Украине попыткой заглушить «голос правды»

Директор Института политических исследований Сергей Марков убежден, что ограничение работы российских соцсетей не является решением Зеленского. По его словам, президент Украины был против и неоднократно высказывался об этом. 

«Но дело в том, что Зеленский не является полноценным президентом страны, а служит прикрытием для марионеточного режима, управляемого иностранными спецслужбами. Инициатива эта принадлежит даже не СБУ, а Центральному разведывательному управлению США, которое отдало приказ Зеленскому заблокировать российские соцсети», — пояснил Марков в комментарии ФАН. 

Марков назвал блокировку российских соцсетей на Украине попыткой заглушить «голос правды»

При этом политолог подчеркивает, что у блокировки русскоязычных интернет-площадок есть несколько целей.

«Во-первых, провести максимальную дерусификацию — полное уничтожение русского языка на Украине и перевод всего на украинский. Региональный украинский язык — это региональный вариант русского языка, но ведется систематическая работа по его дерусификации и полонизации, когда все слова заменяются польскими аналогами. Таким образом власти хотят с культурной точки зрения подвинуть Украину к Польше. Во-вторых, в Киеве стремятся обеспечить возможности для пропаганды.

Дело в том, что режим, который правит на Украине, является чудовищным с точки зрения норм демократии и цивилизации. Реальной политикой правительства является государственный терроризм. С целью того, чтобы это было не так видно населению, на Украине реализуется концепция тотальной пропаганды. Однако ей мешает голос правды, а поэтому власти стремятся заглушить альтернативные источники информации, чтобы граждане не имели к ним доступ. Граждане находятся в состоянии не свободных людей, а тех, кто живет под террористической властью и не имеет средств доступа к правде», — отметил собеседник ФАН.

Марков также обращает внимание на то, что на Украине часто встречается жесткая цензура на телеканалах. Как он указывает, есть запрет на критику «реальной власти» в виде иностранных спецслужб, а также политики дерусификации и государственного терроризма.

«Это означает, что этот режим можно убрать только силовым путем», — добавил он.

Напомним, 15 мая 2017 года СНБО Украины расширило санкционный список против 1228 физических и 468 юридических лиц. Документ утвердил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. В список попали судьи Конституционного суда, журналисты и депутаты Госдумы, а также были введены санкции против компаний Mail.ru, «Яндекс.Украина» и «Яндекс», а также российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Российско-украинские отношения обострились в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Власти Украины обвинили РФ во «вмешательстве» в дела страны. Москва все обвинения категорически отвергала и неоднократно заявляла, что заинтересована в разрешении Киевом всех проблем.

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