Жители Праги осудили снос памятника маршалу Коневу и пустые обвинения в адрес России

Прага, 14 мая. Жители Праги выразили свое отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и признались в глубоком расколе чешского общества.

Как рассказал один из пражан, многие местные жители осудили решение чиновников демонтировать памятник. А также назвали «пустыми словами» ничем не подтвержденные обвинения в адрес России. В частности, в отношении дипломатов, которые якобы «пытались отравить» представителей муниципалитета Прага-6.

«Мне кажется, они сделали большую ошибку», – сказал собеседник «ПолитЭксперта».

По его словам, жители Праги разделились на несколько лагерей: есть защитники монумента, есть те, кто ассоциирует его с коммунизмом и «оккупацией», а есть те, кому и вовсе безразлична история с памятником.

«Чехи вообще очень обижены на СССР. Конфликта нет, но отношения всегда были и будут натянутыми. Доходит до того, что они делают параллель между коммунистической властью и нынешней властью в России», – констатировал пражанин.

Другой житель города рассказал, что чехи, по сути, делятся на тех, кто выступает за русских, и тех, кто против. По его словам, в первую группу в основном входят люди старшего поколения, а во вторую — молодежь. Примечательно, что по его наблюдениям, такая неприязнь распространяется в принципе на всех иностранцев, у которых жизненная ситуация лучше. Им чехи стараются «вставлять палки в колеса», подчеркнул собеседник издания.

«Знаете, чехи никогда не любили иностранцев. Это ленивый народ, который не любит много работать», — сказал он.

Пражанин не исключил, что памятник Коневу попросту «попал под руку».

Напомним, что памятник маршалу, освободившему Прагу от немецко-фашистских захватчиков, снесли 3 апреля по решению муниципальных властей. Монумент был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.

Посольство РФ в Чехии выразило возмущение из-за случившегося и отметило, что осквернение памятника маршалу-освободителю выглядит особенно цинично в год празднования 75-летия Победы. Монумент разместят в создаваемом властями Музее памяти ХХ века.