Электронное голосование на выборах в Госдуму уничтожит потенциал «Умного голосования» Навального

Глава ФБК (признан иностранным агентом) Алексей Навальный дал критическую оценку новости о том, что в Госдуме приняли проект закона о возможности голосования на выборах удаленно. Блогер считает, что идея членов «Единой России» по организации электронного голосования является ответной реакцией Кремля на созданное ранее «Умное голосование». Позже с аналогичной риторикой выступил соратник Навального Леонид Волков.

Имеется достаточно оснований для того, чтобы считать удаленное голосование защищенным от вмешательства и каких-либо манипуляций. Более того, такую систему неоднократно применяли за рубежом. Навальный же предпочел с этой информацией не знакомиться. Он счел «ЭГ» очередным инструментом в войне против него самого.

«УГ» против «ЭГ»

Утром, 13 мая, издание «Проект» со ссылкой на источники в «Единой России» сообщило о подготовке законопроекта, призванного помочь россиянам голосовать на выборах дистанционно, в том числе через почту. Также было отмечено, что новые формы голосования могут потребоваться в ходе Единого дня голосования осенью, если к этому времени карантин из-за коронавируса не снимут.

Позже стало известно, что Государственная дума в третьем чтении приняла закон, в котором содержится поправка о возможности голосовать на выборах и референдумах, в том числе федерального уровня, по почте или дистанционно. Поправку предложили депутаты от «Единой России». Инициаторами нововведений стала группа политических деятелей во главе с Ольгой Савастьяновой. Норма предусматривает сбор подписей избирателей посредством использования портала «Госуслуги».

Несмотря на то, что информация о законопроекте официально подтвердилась совсем недавно, представители несистемной оппозиции уже провоцируют новый конфликт. В частности, Алексей Навальный в своем Twitter описал сценарий появления электронного голосования как ответную реакцию Кремля на созданный в преддверии прошлогодних выборов в Мосгордуму проект «Умное голосование».

С точно таким же «посылом» выступил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. В своем Telegram-канале он заявил, что идея внедрения электронного голосования якобы связана со «страхом» Кремля перед «Умным голосованием». По его мнению, этот проект выступает в качестве элемента новой стратегии борьбы с несистемной оппозицией.

В действительности речи о «страхе» правительства перед сторонниками Навального не идет по умолчанию. Введение соответствующей процедуры по выборам носит скорее вынужденный характер: авторы законопроекта учитывают возможность сохранения карантинных мер на фоне стремительно развивающейся пандемии. Такая инициатива не является нарушением демократических принципов, чего нельзя сказать о том же «УГ», представляющем собой неэффективный имиджевый проект главы «Фонда борьбы с коррупцией», в котором именно Навальный решает, за кого голосовать россиянам.

При чем тут Алексей Венедиктов

Сама идея проведения дистанционных электронных выборов появилась в 2019 году, до того как в столице прошли выборы в Мосгордуму. Соответствующий эксперимент предложил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов еще в феврале. Через некоторое время законопроект по проведению выборов в таком формате внесли в Госдуму. ЦИК России инициативу поддержал.

После этого Венедиктов столкнулся с критикой со стороны представителей так называемой «либерального сообщества». Тот же Навальный усомнился в предложенной им идее, обвинив журналиста в поддержке «жульнической аферы». Об этом сообщалось на личном сайте блогера в преддверии выборов в МГД в 2019 году.

Уже тогда Навальный перевирал факты об электронном голосовании, заявляя, что оно позволяет фальсифицировать результаты и что это невозможно отследить. Тогда оппозиционер не учитывал, что весь комплекс дистанционного голосования выстраивался по технологии блокчейн (признана одной из самых прозрачных и безопасных с точки зрения проведения электронных голосований в мире).

Сейчас Навальный боится, что группа заинтересованных в подмене голосов лиц может манипулировать электронным голосованием, однако такие доводы ошибочны. Дело в том, что изменение информации в системе блокчейн невозможно без подтверждения большинства ее участников, включая самого избирателя. Взломать цепочку нельзя, поскольку для этого потенциальный хакер должен проникнуть в большую часть компьютеров из общей сети.

Также необходимо учитывать, что в прошлом интернет-выборы и электронные голосования применялись и в других странах. Например, в Эстонии, Швейцарии, Великобритании и США. Более того, Штаты намерены использовать голосование по почте вновь — об этом СМИ сообщили в конце апреля текущего года. Помимо американцев, такую технологию планируют использовать поляки. В конце июня — начале июля жители Польши, опасающиеся скопления людей, смогут проголосовать по почте. На этом фоне возмущения Навального кажутся бессмысленными, популистскими и противоречащими здравому смыслу.

Репутация «Умного голосования» бежит впереди Навального

Очевидно, речь идет о внедрении специальной системы с оглядкой на распространение коронавируса и демократические нормы. Кремль не преследует идею «выгнать» людей на улицы во время пандемии, именно поэтому электронный формат был предложен как альтернативный вариант с дистанционным голосованием.

Что касается «Умного голосования», то оно после выборов в Мосгордуму осенью 2019 года зарекомендовало себя отрицательно. Этот проект представляет собой некую рекомендательную систему — избирателям предлагались оппозиционные кандидаты от разных округов. В столичный парламент попали достаточно провокационные деятели от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». Коммунисты и «яблочники», к слову, до сих пор отказываются признавать роль «УГ» в их победе на выборах, что подтверждает негативную репутацию разработанной сторонниками Навального технологии.

Так или иначе, никакого «противопоставления» между «ЭГ» и «УГ» Навального не существует. Внедрение системы дистанционного голосования носит вынужденный и экстренный характер, его эффективность обоснована технически и на международном уровне. Что касается «Умного голосования», то оно создавалось ради политического пиара главы ФБК и продвижения его инициатив в московском парламенте. Стоит отметить, что депутаты Мосгордумы, поддерживаемые «УГ», успели показать себя не с лучше стороны. Они неоднократно становились героями скандалов, отличались неуместными высказываниями, неподобающим поведением и неадекватными инициативами. Поэтому вряд ли избиратели еще раз поверят в систему «Умного голосования» и согласятся голосовать за выбранных Навальным кандидатов. С учетом возможности удаленного голосования сделать свой выбор сможет большее число россиян, а это значит, что скомпрометировавший себя Навальный и его система получат гораздо меньше поддержки, чем рассчитывает ФБК.

В этой ситуации реакция блогера на сценарий появления дистанционного голосования, предложенного депутатами «Единой России», выглядит закономерной. Навальный боится, что его проект потеряет смысл, поэтому он вынужден подавать соответствующую новость так, будто правительство разрабатывает альтернативу «Умному голосованию».