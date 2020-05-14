Трамп пригрозил Китаю полным разрывом отношений из-за эпидемии коронавируса

Вашингтон, 14 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может разорвать все отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения», — сказал Трамп в эфире телеканала FOX Business.

Он также добавил, что в настоящее время Белый дом изучает возможные ответные меры в отношении Китая, которые могут включать введение санкций или выплату финансовой компенсации Вашингтону от Пекина.

В начале мая Трамп заявил, что Белый дом обладает информацией, которая якобы подтверждает «создание коронавируса в китайской лаборатории». Позднее на рассмотрение Сената США был внесен законопроект «Об ответственности за коронавирус», который предполагает введение санкций в отношении Китая.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 297 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.