Попова заявила об остановке роста заболевания коронавирусом в России

Москва, 14 мая. В России удалось остановить рост числа заболеваний коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она обратила внимание, что вот уже на протяжении последних 11 дней темп прироста числа новых случаев заражения незначителен. При этом Попова отметила, что к оценке эпидемиологической ситуации следует подходить очень осторожно.

«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да», — подчеркнула она в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, в конце апреля Попова заявила, что обстановка с распространением коронавируса в России в большой степени зависит от соблюдения населением режима самоизоляции. В связи с этим она призвала граждан «не сорваться на майских праздниках».

11 мая президент России Владимир Путина заявил, что с 12 мая отменяет введенный 30 марта период нерабочих дней. Глава государства констатировал, что ситуация меняется. Решение об отмене введенных ограничений было поручено принимать властями регионов в зависимости от ряда факторов: числа заболевших, заполненности коечного фонда, а также охвата тестов на коронавирус. В Москве, Московской области и Петербурге, которые держатся в числе лидеров по количеству случаев COVID-19, режим самоизоляции продлили до 31 мая.

По последним данным, в России COVID-19 диагностировали у 252 245 человек. 53 530 пациентов выздоровели, 2 305 заболевших скончались.