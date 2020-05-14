Британские эксперты высоко оценили помощь руководства Москвы пострадавшим от коронавируса

Россия достаточно успешно справляется с экономическими последствиями пандемии COVID-19, а Москва лучше готова к преодолению кризиса, чем крупнейшие мегаполисы мира. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY), которая работает в том числе в РФ и странах СНГ.

В апреле 2020 году эксперты компании представили развернутую презентацию с обзором мер государственной поддержки населения и бизнеса Москвы для минимизации последствий выхода из режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории РФ.

Коронавирус ударил по всем

COVID-19 ударил по экономике всех стран, карантинные мероприятия привели к массовому закрытию компаний и приостановке большинства производств. На самоизоляции оказалось около трети населения Земли.

В связи с введением жестких ограничительных мер резко снизился спрос на многие товары и услуги, критически упала деловая активность, все страны в той или иной мере столкнулись с рецессией. Особенно остро кризис ударил по субъектам МСП (предприятиям малого и среднего бизнеса).

Для поддержки граждан и компаний, испытывающих финансовые трудности, правительства стран, затронутых пандемией, ввели и продолжают вводить разнообразные пакеты мер поддержки. Эти меры направлены как на оживление экономики в целом, так и на адресную помощь наиболее пострадавшим ее секторам.

Москва и крупнейшие мегаполисы мира

В большинстве стран мира столицы и крупные города используют меры поддержки, введенные на уровне страны или региона. Однако есть прецеденты, когда мегаполисы предлагают собственные дополнительные пакеты помощи гражданам и бизнесу.

Именно к таким мегаполисам относится Москва, где, помимо федеральных, действуют три собственных пакета помощи гражданам и бизнесу. Насколько уверенно выглядит в этом плане Москва по сравнению с такими крупнейшими мегаполисами, как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Мадрид, Париж и Сингапур, можно увидеть в сравнительной таблице, представленной в презентации EY.

Россия и ее столица готовы к преодолению кризиса

В отличие от некоторых стран, столкнувшихся с пандемией, в России ограничительные меры противоэпидемического характера вводились одновременно с мерами поддержки населения и бизнеса. Это обеспечило системность и своевременность принимаемых мер.

Правительство Москвы сделало еще несколько важных шагов в этом направлении. Учитывая специфику столичного бизнеса, городские власти адресно и целенаправленно обеспечили поддержку наиболее пострадавших его отраслей. Помощь получили компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли, общественного питания, услуг, туризма и др.

Эти меры поддержки введены, чтобы максимально облегчить финансовую нагрузку в наиболее уязвимых секторах городской экономики. Это достигается за счет частичной отмены налогов, временного освобождения от арендной платы, облегчения доступа к льготным кредитам, помощи в обслуживании долга, а также других видов помощи.

Инструментарий, предложенный правительством Москвы для поддержки бизнеса в период ограничительных мер, выделяет столицу РФ не только среди российских мегаполисов. Ситуация с помощью гражданам и бизнесу в Москве выглядит предпочтительнее, чем в крупнейших мегаполисах мира, которые столкнулись с последствиями эпидемии.