ВОЗ предупредила о возможности новых волн коронавируса

Москва, 14 мая. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не исключила, что в скором времени мир столкнется с еще несколькими волнами коронавируса.

«К сожалению, придется жить в новой реальности. Жить с этим вирусом. И только от нас зависит, насколько мы будем готовы, чтобы не допустить такого взрывного роста заболеваемости», — сообщила Вуйнович kp.ru.

По словам представителя ВОЗ, если удастся хорошо подготовиться к ним и быть острожными, то последующие волны обернутся лишь маленькими вспышками. Однако важно их сразу заметить и остановить распространение.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее предположил, что коронавирус может стать эндемической инфекцией. Специалист подчеркнул, что данный вирус новый, поэтому крайне сложно прогнозировать, когда будет одержана окончательная победа.

Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 9 974 новых случая коронавируса. Общее число случаев COVID-19 составляет 252 245. Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) назвали новый нетипичный симптом коронавируса. Медики сообщили, что коронавирус может вызывать серозный перитонит.