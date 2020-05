Роскомнадзор изучит статьи NYT и Financial Times о «заниженном» числе жертв COVID-19 в РФ

Москва, 14 мая. Роскомнадзор совместно с заинтересованными органами власти изучают материалы New York Times и Financial Times о «заниженном» числе жертв коронавируса в России.

Ведомство изучит информацию, которая содержится в статьях «A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths» и «Russia"s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure», опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times.

В Роскомнадзоре напомнили, что статья 15.3 ФЗ №149-ФЗ устанавливает нормы и требования, направленные на противодействие распространения в России ложной информации, которую пытаются выдать за правду.

Ранее в западной прессе появились сообщения, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Москва никогда не манипулировала официальной статистикой. В ВОЗ подчеркнули, что сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России нет.

Государственная дума РФ уже обратилась в МИД РФ с просьбой отреагировать на заявления западных журналистов и при необходимости лишить корреспондентов аккредитации в России. В частности, депутат Андрей Исаев призвал ужесточить наказание СМИ за перепечатку материалов с недостоверной информацией.