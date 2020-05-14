Юрист объяснила, что грозит провокаторам за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные исследования о восприятии россиянами инцидента, случившегося в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Согласно ему, 83% респондентов осуждают попытки зарегистрировать на акцию офицеров нацистской Германии, а 40% расценивают это как оскорбление памяти и подвигов советских воинов.

«Исследование ВЦИОМ демонстрирует адекватность восприятия российскими гражданами подобных акций. Любой здравомыслящий человек понимает, что нужно чтить память своих предков, что нужно знать историю, что Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи, сломала десятки миллионов судеб и смеяться над ней, мягко говоря, неуместно», — заметила в беседе с Федеральным агентством новостей председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Она считает, что сейчас очень важно установить, кто является теми провокаторами, которые регистрировали на онлайн-акцию «Бессмертный полк» в 2020 году фотографии нацистов.

«Важно понять, исходило ли это от наших сограждан, либо это была провокация, организованная из-за рубежа с целью дискредитировать значимость Дня Победы в нашей стране. Собственно, на это и нацелены проверки, организованные правоохранительными органами. Полагаю, в эпоху цифровых технологий вполне реально установить отправителей и применить к ним наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ», — считает Алена Булгакова.

Будучи юристом по профессии, она уточнила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Это наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Необходимо выяснить все обстоятельства совершенного деяния. И когда будет полная картина, можно будет говорить о соизмеримом наказании. Но штраф, на мой взгляд, в любом случае должен быть наложен», — сказала Булгакова.

Она также отметила, что 29% респондентов ВЦИОМ предлагают лишить участников провокации российского гражданства, если оно у них есть, а 26% — наказать уголовно, 23% — оштрафовать, 22% — ограничить доступ в Интернет человеку, который выложил фотографии нацистов.

«Наказание, безусловно, должно быть в рамках закона и соизмеримо содеянному», — подчеркнула собеседница ФАН.

Добавим, согласно опросу ВЦИОМ, об этом инциденте знают 32% россиян. Подачу заявок с фотографиями офицеров нацистской Германии на онлайн-акцию «Бессмертный полк» сочли провокацией 27% респондентов, 22% опрошенных назвали это проявлением кощунства, 16% — насмешкой над участниками войны и ветеранами, 10% — актом вандализма и еще 9% — попыткой обесценить смысл акции. Неудачной шуткой назвали случившееся 7% респондентов ВЦИОМ.