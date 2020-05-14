Эрудит Вассерман назвал причины поражения в интеллектуальной телеигре

Известный российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман признался, что эрудиты всегда находятся в неравном положении по сравнению с приглашенными гостями в интеллектуальной телевикторине «Всемирные игры разума».

Участник и победитель многих интеллектуальных шоу прокомментировал Федеральному агентству новостей свою неудачу в очередном выпуске «Всемирных игр разума», который накануне был показан в эфире канала «Мир».

«Всех подробностей я уже и не помню, так как передача была записана ранее, — сказал Вассерман. — Что касается темы [игры], так не только я ее знаю. В «Играх разума» тему выбирает приглашенный гость. Он, естественно, выбирает такую, в которой чувствует себя максимально уверенно».

По словам собеседника ФАН, проверяется, может ли тот или иной эрудит, который привык не столько помнить конкретные факты, сколько вычислять ответ на вопрос, найти достаточное количество зацепок, чтобы победить «на чужом поле».

«Конечно, заранее я о теме игры знал, — отметил Вассерман. — Мог бы, в принципе, и не согласиться [играть]. Но смысл? В другой игре было бы то же самое. Еще раз повторяю — в «Играх разума» темы выбирают именно приглашенные гости, и выбирают то, что удобно им. Это сама суть игры».

Вассерман также рассказал, как относится к своим неудачам в разных интеллектуальных телешоу, в которых периодически участвует.

«Естественно, проигрывать всегда неприятно, — сказал собеседник ФАН — Но, к сожалению, здесь (во «Всемирных играх разума». — Прим. ФАН) поражения неизбежны».

В последнем выпуске интеллектуального шоу, выходящего на телеканале «Мир», тема игры была посвящена фактам из жизни и творчества русского и советского писателя и журналиста Константина Паустовского.

Анатолию Вассерману противостояла директор Московского литературного музея-центра К.Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова, которая правильно ответила на все заданные вопросы и в итоге стала обладательницей денежного приза в размере 46 тыс. рублей.

Ранее эрудит рассказал, почему согласился участвовать в популярном шоу «Что было дальше?» на YouTube.