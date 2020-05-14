Семин покинет столичный «Локомотив»

Москва, 14 мая. Московский ФК «Локомотив» расстается с главным тренером Юрием Семиным. Его место займет сербский специалист Марко Николич.

Легендарному тренеру не предложили новый контракт, и на это есть несколько причин. Как пишет издание «Чемпионат», в 2019 году позиции Семина были крепкими.

Команда должна была попасть в пятерку по итогам национального чемпионата и выйти в евровесну. Со второй задачей «Локомотив» не справился, что стало поводом для руководства клуба подумать о смене тренера.

Эксперты говорят, что на судьбу Семина в московском клубе повлияла серия из 10 матчей, в которой «Локо» одержал только одну победу. Тренер неоднократно высказывал негативное мнение о трансферной политике клуба.

Вероятно, от Марко Николича ждут более лояльного отношения к решениям руководства клуба. Кроме того, серб хорошо говорит по-русски, что важно при общении с игроками.