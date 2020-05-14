Профессор оценил вероятность женского бесплодия из-за коронавируса

Москва, 14 мая. Доктор медицинских наук Николай Косенков прокомментировал сообщения о том, что коронавирус может спровоцировать бесплодие у женщин.

Ранее китайские ученые обнародовали научную работу, в которой сообщили, что коронавирусная инфекция может поражать женские репродуктивные органы, что в конечном итоге приводит к бесплодию.

Профессор Николай Косенков отметил, что в настоящее время утверждения китайских ученых являются гипотезой, однако не стоит исключает такую возможность, передает Nation News.

«Если коронавирус попадет в яйцеклетку, то наиболее вероятным механизмом поражения может быть ее митохондриальная ДНК. Если ученые обнаружат данный механизм действия коронавируса, то тогда даже искусственное оплодотворение бессильно», — отметил Косенков.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 297 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 252 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. 53 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.