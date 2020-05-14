Эксперт: Миллиардер Грудинин может обмануть работников, прикрываясь коронавирусом

Под предлогом эпидемии COVID-19 работникам «Совхоза имени Ленина» могут урезать или вовсе не выплатить и без того мизерные зарплаты. Слухи об этом подогревает Павел Грудинин, все чаще и чаще сетующий на плачевные дела и на отсутствие поддержки со стороны государства. По словам журналиста-расследователя Олега Лурье, закончив стенать в прямом эфире блогеров, красный олигарх может и вовсе умыть руки: «Я вас всех увольняю, потому что государство мне — миллиардеру — не дало денег».

Сам же Грудинин и сделал первый шаг, чтобы посеять зерна паники среди работников совхоза, раздавая интервью своим дружкам-миллиардерам, среди которых владелец группы компаний «Эколайф» Андрей Ковалев.

«Я не знаю, как мы соберем урожай, и не знаю, как мы его продадим. Кризис, о котором мы говорим, коснулся прежде всего людей — покупателей, у которых, скорее всего, денег будет меньше, а это означает, что ту продукцию, которую мы производим — а мы все-таки производим землянику — мы не знаем, как и кому продадим», — эти слова 20 апреля 2020 года Павел Грудинин в прямом эфире на YouTube-канале Ковалева произнес, вероятно, чтобы «закинуть удочку» и «прощупать почву»: есть ли возможность переложить ответственность за невыплату средств на представителей власти.

С подобным мнением эксперта Элеоноры Чижевской солидарен и журналист-расследователь Олег Лурье. По его словам, в то время как другие крупные бизнесмены-меценаты жертвуют десятки и сотни миллионов рублей на помощь в борьбе с коронавирусом, миллиардер Грудинин поступает цинично, жалуясь, что его предприятию не дают денег.

«Миллиардер, подчеркиваю, Павел Грудинин, говорит: «Дайте мне денег». Удивительно! Ведь большинство наших олигархов и миллиардеров наоборот вкладывают сейчас, инвестируют, жертвуют деньги, предоставляют помещения, огромные площадки, чтобы поддержать страну в такое время. При этом Грудинин один-единственный кричит: «Дайте мне денег, государство. Я бедный и несчастный». Это уже что-то такое запредельное», — выразил свое негодование эксперт.

Сегодня Павел Грудинин делает вид, что у совхоза нет денег исключительно из-за ошибок власти. При этом коммерсант умалчивает о собственных грехах, главные из которых, без сомнения, — продажа совхозных земель под застройку и нанесение предприятию ущерба на более чем 9 млрд рублей.

В 2018 году в интервью Юрию Дудю Павел Грудинин рассказывал, что на Западе жить гораздо лучше, чем в России. Однако именно на Западе — в США и некоторых странах Европы — провели частичное перепрофилирование предприятий на время борьбы с пандемией, задействовав производственные мощности на выпуск товаров первой необходимости. Эти меры спасают прибыль компаний и обеспечивают оплату труда сотрудникам.

Сам же Грудинин в совхозе на подобный шаг не пошел. Ну, не считая лишь «перепрофилирования» двух медицинских компаний, которые оказались замешаны в афере с «липовыми» векселями на миллиард с лишним рублей. Вот только вряд ли подобные шаги приведут к повышению доступности медпомощи для работников «Совхоза им. Ленина» и жителей одноименного сельского поселения. Скорее, наоборот.

Не самыми рациональными видятся и расходы руководства совхоза на строительство бассейна, о коррупционных махинациях вокруг которого ранее писали СМИ. Грудинин строит бассейн, но просит государство «отменить фонд капительного ремонта, потому что сейчас всем выжить надо».

«Тысячи людей, миллионы по сути людей нуждаются в каких-то деньгах в период, когда они находятся в самоизоляции и не работают. Но при этом миллиардер Павел Грудинин говорит: «Дайте мне денег»», — удивился Лурье.

«Бизнесмены в России всегда действуют не благодаря решениям руководства, а вопреки», — также утверждает Грудинин в своих интервью. И он, несомненно, знает, о чем говорит.

По всей видимости, речь идет о произошедшем на территории предприятия 19 марта, когда по распоряжению руководства порядка 80 работников были вынуждены выйти на улицу, несмотря на связанный с эпидемией коронавируса запрет региональных властей. Чтобы спрятаться за спины людей от судебных приставов и акционеров совхоза, Грудинин не только пренебрег элементарными правилами безопасности; тем, кто отказывался выйти на улицу, как выяснил местный портал VidnoeNews, угрожали увольнением.

Сегодня Грудинин хочет получить госфинансирование, чтобы переложить всю ответственность с себя на государство.

«Перечислите тем предпринимателям, которые платили сотрудникам «белые зарплаты», по 80 процентов на каждого работника», — говорит он, умалчивая, что оклады работников совхоза в сотни раз меньше годовых премий, которые получает окружение «красного барина».

Как ранее выяснили журналисты, помимо заработной платы в 2 млн рублей, Грудинин выписал себе больше 126 млн рублей премий со счетов предприятия.

Если бы не подобное расточительство и не махинации с землей, в результате которых совхозная казна не досчиталась порядка 9 млрд рублей, работники ЗАО «Совхоз им. Ленина» могли бы получать вдвое больше против нынешнего заработка. На этом настаивают акционеры, которых сам Грудинин до управления предприятием не допускает, попутно жалуясь всем подряд на отсутствие поддержки.

Эксперты, впрочем, уверены, что на одних жалобах в адрес правительства земельный олигарх не остановится.

«Именно это первый шаг у Грудинина, второй шаг у него будет — «Я вас всех увольняю, потому что государство мне — миллиардеру — не дало денег». И никто ему не задаст вопрос: «Почему ты не даешь государству денег в помощь людям?». И вопрос: «Какой же ты бизнесмен, если ты ничего не можешь, не помогаешь стране, а, наоборот, требуешь лишить врачей и людей с детьми доплат?!» — недоумевает Лурье.

По мнению публициста, своими махинациями Грудинин давно превратил совхоз в антинародное предприятие, а все его действия и громкие заявления являют собой подлинный образчик неприкрытого цинизма.