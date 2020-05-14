Слоненок Ковид появился на свет в Индонезии. ФАН-ТВ

В индонезийском парке животных Taman Safari Indonesia, который находится в Богоре, родился суматранский слоненок. Сотрудники зоопарка решили назвать его Ковид, чтобы имя напоминало, что малыш появился на свет во время пандемии COVID-19. Ковид родился 28 апреля, но уже весит 82,5 кг.

«Этого слоненка назвали Ковид, чтобы напомнить о том, что он родился в период пандемии коронавируса. Слоненок родился 28 апреля в 02:25», — рассказывает руководитель группы парка животных Taman Safari Indonesia Йоханна.

В связи с эпидемиологической ситуацией парк животных Taman Safari Indonesia временно закрыт, из-за этого он испытывает финансовые трудности. Но несмотря на это животные, которые содержатся тут, получают должный уход и питание.

«В ситуации, когда доход зоопарка снизился из-за частичного карантина, о родившемся слоненке заботились и хорошо кормили», — подчеркивает ветеринар.

По данным Индонезийской ассоциации 55 зоопарков, расположенных на острове, они смогут кормить питомцев только до середины мая этого года. Исследователи по защите животных и организации по защите прав животных обеспокоены физическим и психическим здоровьем слонов и других зверей, содержащихся в неволе.