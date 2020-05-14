Эколог из Бразилии предупредил, что новый вирус может прийти из Амазонии

Бразилиа, 14 мая. Новую мировую пандемию может вызвать вирус из Амазонии, считает эколог из Бразилии Дэвид Лапола. И «разбудить» его, по мнению эксперта, может вмешательство человека в экосистему тропических лесов.

Лапола пояснил, что имеет в виду процесс урбанизации, когда в ходе уничтожения лесов происходит вмешательство в среду обитания животных, а вследствие этого — возникновение заболеваний, передающихся человеку от зверей.

«Леса Амазонии – это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу», — предупредил Лапола в интервью агентству Agence France Press.

При этом, по мнению эколога, развитие вспышки нового вируса будет очень трудно прогнозировать. В связи с этим он настоятельно рекомендовал изменить отношение к вырубке тропических лесов, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце января этого года ученые из США и Китая заявили об обнаружении в тающих льдах новых вирусов. Возраст изученных образцов льда составлял 15 тыс. лет. По мнению авторов исследования, из-за таяния ледников, вызванного изменением климата, в окружающую среду могут попасть неизвестные инфекционные агенты.

Сейчас все страны мира борются с пандемией коронавируса, вспышка которого произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Новому коронавирусу было присвоено название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

В России на сегодняшний день зафиксировано 252 245 случаев коронавируса. 2 305 человек скончались, 53 530 заболевших полностью вылечились.