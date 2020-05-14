Фильм «Шугалей» о похищенных в Ливии россиянах вышел на английском языке

Москва, 14 мая. Фильм «Шугалей», основанный на реальной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых по сей день удерживают в частной тюрьме в Ливии, вышел на английском языке.

О том, что картину, снятую режиссером Денисом Неймандом, необходимо показывать зарубежной аудитории, высказывались многие общественные и политические деятели.

Например, депутат Госдумы Виталий Милонов выразил надежду, что фильм откроет глаза международному сообществу на беспредел, происходящий на оккупированной боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) территории Ливии.

А Мария Бутина, сама перенесшая заключение в тюрьме в США после сомнительных обвинений, призвала перевести фильм и на арабский язык, чтобы охватить большую аудиторию, рассказать ей о такой сложной жизненной ситуации.

Посмотреть фильм «Шугалей» на иностранном языке можно на сайте RT Documentary или одноименном YouTube-канале.

«Фильм отдает дань уважения этим реальным героям и повышает осведомленность об их судьбе», — говорится в описании.

Напомним, что в основу картины заложена история сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которые прибыли в Ливию для социологических исследований, в мае 2019 года задержаны боевиками ПНС и брошены в тюрьму «Митига» в Триполи без официальных обвинений.

МИД РФ прилагает все усилия и использует все доступные возможности для освобождения социологов из тюрьмы, известной своими нечеловеческими условиями содержания. Возглавляет ее военный преступник Абд аль-Рауф Карра. Он также является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС Ливии.