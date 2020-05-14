В СДЭК опровергли утечку данных клиентов

Москва, 14 мая. Информация об утечке данных более девяти миллионов клиентов курьерской службы СДЭК не соответствует действительности, сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась база данных клиентов компании якобы с информацией о доставке и местонахождении заказываемых товаров, а также персональных данных, включая ИНН. Купить доступ к базе предлагается за 70 тысяч рублей.

В СДЭК сообщили, что по итогам внутреннего расследования выяснили, что утечки не было. Базы находятся в защищенной сети, прямой доступ к которой есть только у сотрудников компании, но даже у сотрудников нет возможности скачать или экспортировать данные, объяснили в СДЭК.

«Мошенники предлагают не готовые базы, а доступ сотрудника с возможностью просмотра данных. Это уловка. Даже при покупке логина посмотреть базу будет невозможно», — сообщили в компании.

Даже если покупатель заплатит 70 тысяч рублей за логин, то использовать его будет нельзя, подытожили в компании. Кроме того, в СДЭК предупредили о еще одном способе мошенничества: стали появляться фейковые сайты, дублирующие интерфейс. В компании предостерегли от использования мошеннических сайтов и рекомендовали проверять все данные на официальном сайте cdek.ru.

Эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью, назвали основные способы краж персональных данных и денег россиян. Самым популярным видом мошенничества стали письма и смс-сообщениями с вирусами