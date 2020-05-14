Виторган осудил критиков Певцова, желающих ему смерти после съемок в ленте «На Париж»

Москва, 14 мая. Народный артист России Эммануил Виторган осудил критикующих его коллегу Дмитрия Певцова за роль в фильме «На Париж». Он заявил, что обвинения в адрес актера — «самое последнее дело».

Виторган отметил, что тоже сыграл в этой картине, и считает, что поводов ругать ее нет.

«На мой взгляд, в фильме потрясающая операторская работа, он снят очень профессионально. И обвинять Дмитрия — это самое последнее дело. Такие проклятья в сторону Димы — каким нужно быть жестоким? Хуже животного — желать смерти, за что? Там нет ничего такого, что нельзя было снимать. Нет никаких мыслей, чтобы говорить о кино в плохом ключе», — сказал он в комментарии Nation News.

Народный артист напомнил, что режиссер имеет право на художественный вымысел, и в этом нет ничего отрицательного.

Исторический военный фильм «На Париж» режиссера Сергея Саркисова вышел в прокат 9 мая 2019-го, но спустя год вновь стал предметом обсуждений. Причина тому — выход скандального обзора на ленту от популярного блогера Евгения Баженова, известного как BadComedian. Интернет-критик разнес картину в пух и прах.

В частности, он высказал претензии к тому, что львиную долю фильма герои пьют и под воздействием спиртного совершают «неадекватные» поступки. Кроме того, Баженов заявил, что в ленте слишком много постельных сцен и пошлых шуток, а актерская игра очевидно не на высоком уровне. Также блогер выразил недоумение в связи с тем, почему на картину ушло много денег, поскольку в ней нет ни дорогих декораций, ни спецэффектов.

Нелестный отзыв Баженова и критика зрителей не понравились исполнителю главной роли Певцову, и он ответил. В своем обращении, в том числе к тем, кто «пожелал ему смерти» и «облил» его имя и профессию, актер подчеркнул, что ему не стыдно за участие в съемках.