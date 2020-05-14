Ургант резко отозвался об экс-чиновнице, назвавшей «скулящими» матерей России

Москва, 13 мая. Интернет-пользователи восхитились дерзким ответом Ивана Урганта на скандал с бывшей саратовской чиновницей после ее слов о маткапитале.

Шоумен в эфире «Вечернего Урганта» резко отозвался об экс-сотруднице «Центра молодежных инициатив» Энгельса Лидии Бузовчук. Женщина отреагировала на сообщение о выплатах за детей во время пандемии коронавируса словами, что в прежние годы женщины «жили и не скулили». Вскоре чиновницу уволили.

В эфире программы прозвучал вопрос, какую должность могла занимать женщина. На что Ургант в шутку предположил, что она могла возглавлять «что-то кинологическое», например, приют для собак, и в таком случае употребленное ею слово является «профессиональным сленгом». После этого телеведущий развил шутку, использовав слово, обозначающее собаку-самку.

«В собачьем приюте ведь все равно. Там, как говорится, с... больше, с... меньше», — сказал Ургант, добавив, что чиновница мужественно приняла увольнение и теперь «живет и не скулит».

Зрители с восторгом отреагировали на шутку Урганта. В комментариях к выпуску программы похвалили ведущего и выразили опасения, что за такой комментарий программы придется ответить извинениями перед экс-чиновницей.

«Ооо, Иван Андреевич, конечно, рубанул с чиновницей круто! Как бы не попросили извиниться», — написала Самая Вредная.