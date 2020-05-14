Какое будущее готовит Турция для «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе

Редакция одного из новостных изданий Süriye Gündemi (Повестка дня Сирии) проправительственного Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) опубликовала небольшую книжку, в которой авторы ведут дискуссию о судьбе группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ), которая контролирует большую часть сирийского Идлиба. Авторы задают вопросы о будущем организации, о том, стоит ли с ней работать, бороться или же принудить ее к роспуску.

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» ознакомилась с книгой и попыталась разобраться, какое будущее пророчат для ХТШ турецкие эксперты, что пишут напрямую и что они скрывают между строк.

Авторы буклета решили дать оценку происходящему, и главным образом - самой организации, которая во многих странах мира считается террористической.

«Недавние операции режима (то есть правительственных сил Сирии – Прим. ред.) при помощи Российской Федерации в Идлибе были оправданы присутствием ХТШ в этом регионе. Это вызвало дебаты вокруг группировки, которая стала камнем преткновения конфликта и ключевым звеном в сирийском кризисе», — говорится в публикации.

Представляя материал, эксперты пишут, что за долгие годы ХТШ сменило несколько названий: «Джебхат ан-Нусра»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и в конце концов – «Хайят Тахрир аш-Шам». Однако за все это время поменялась не только структура террористической организации, но и ее идеология. Этим введением эксперты пытаются убедить читателя в том, что руководство ХТШ договороспособно и может идти на компромиссы с Турцией, которая стала играть еще большее значение в Идлибе.

«Турция, наряду с операцией «Весенний щит», стала главным актором в Идлибе и стремится воплотить в жизнь новую политику, которая учитывает как интересы сирийской революции, так и свои национальные интересы в регионе», — пишет редакция, предлагая ознакомится взглядом на проблему от шести авторов, занимающихся проблематикой Сирии.

Путь к умеренности

Кутлухан Горуджу, эксперт SETA – К чему стремится ХТШ?

Главный тезис: С «Хайят Тахрир аш-Шам» можно работать, главная проблема в Идлибе – это другие группировки, которые придерживаются взглядов «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). ХТШ должны избавиться от них, это усилит ее позиции и авторитет в глазах Турции и Запада.

Кроме того, Горуджу задает вопрос: могла ли парадигма США измениться в отношении «Хайят Тахрир аш-Шам»? Эксперт принимает во внимание заявления спецпредставителя американского президента по Сирии Джеймса Джеффри о том, что в Вашингтоне не видят признаков планирования террористических актов за пределами Сирии силами ХТШ.

«Группировка ХТШ в провинции Идлиб скорее держит оборону, нежели атакует», — сказал тогда Джеффри.

По мнению эксперта, для того, чтобы договоренности, которые были заключены между Москвой и Анкарой по Идлибу, были долгосрочными, ХТШ и «Хурас ад-Дин» («Аль-Каида в Сирии») должны дать больше возможностей для влияния Турции.

«А это возможно через внутренние изменения в группировках. Для «Аль-Каиды» нет проблемы «приемлемости», и это возможно, не становясь при этом «муртадом» (вероотступник в исламе – Прим. ред.)», — пишет Горуджу.

Эксперт намекает на то, что «Хайят Тахрир аш-Шам» может пойти на компромисс с Анкарой, если суметь в этом убедить руководство, и идеология «Аль-Каиды» тут не будет помехой.

Распустить и обезвредить

Омер Озкизилджик, эксперт SETA – ХТШ нужно распустить ради безопасности гражданских в Идлибе.

Главный тезис: ХТШ должна самораспуститься. Ее существование ослабляет позиции Турции и провоцирует на новые операций Россию. Без «Хайят Тахрир аш-Шам» у Москвы не останется аргументов для новых операций в этом регионе. В противном случае ХТШ будет уничтожена, и от этого пострадает большое количество граждан.

Озкизилджик спорит с предыдущим оратором, указывая на то, что не стоит опираться на отношения США к вопросу ХТШ, так как главный актор в этом регионе - это Россия. Также, по его словам, РФ намерена решить вопрос Идлиба военным путем, и единственной преградой тут является Турция.

Эксперт напоминает другие слова Джеффри во время тех же заявлений, в которых он сказал, что в Идлибе есть много террористических организаций и самая крупная из них – «Хайят Тахрир аш-Шам», которая связана с «Аль-Каидой».

По словам Озкизилджика, если избавиться от ХТШ, у России не останется причин для операции в Сирии – и судит он об этом, исходя из того, что Москва признает наличие «умеренной оппозиции» в Идлибе. В качестве примера он приводит слова спецпредставителя президента РФ по Сирии Александр Лаврентьева, который сказал в августе 2019 года, что устойчивое перемирие в Идлибе возможно, при условии, что Идлиб будет находится под контролем умеренной оппозиции.

Эксперт призывает распустить «Хайят Тахрир аш-Шам» путем убеждений или давления. Оппозиция в Сирии и Турции должны выдвинуть ультиматум главарю группировки Абу Мухаммаду аль-Джулани.

«Кроме этого, нужно перекрыть пограничный переход Баб эль-Хава, который приносит доход ХТШ, и завозить гуманитарную помощь через Африн», — предлагает Озкизилджик.

Оставить, ослабить и использовать

Беркер Ялдыз – Способ выживания ХТШ – прагматизм

Главный тезис: «Хайят Тахрир аш-Шам» – это прагматичная организация, которая хочет быть принятой массами и продолжить существование в Сирии, и для этого она готова вести диалог с внешними силами. Роспуск ХТШ разделит организацию на несколько группировок, контролировать которые будет очень трудно. Анкаре не стоит сталкиваться с ХТШ, до тех пор, пока она не ведет бои против Турции.

«ХТШ создала Правительство спасения, с деятельностью которой пытается легитимизировать себя в глазах гражданских», — пишет он.

Также Ялдыз отмечает, что боевики ХТШ не мешали Турции в создании наблюдательных пунктов вокруг Идлиба. Группировка нуждается в хороших отношениях с внешними акторами, отмечает эксперт, однако ХТШ обвиняют в том, что она отходит от идей джихада.

«ХТШ оправдывает свои действия в отношении Турции необходимостью продолжения джихада», — утверждает Ялдыз.

Всем этим эксперт намекает на прагматизм и изменчивость позиции Абу Мухаммада аль-Джулани. Говоря о роспуске ХТШ, эксперт отмечает, что Турции не стоит запугивать группировку тем, что их оставят на растерзание России, если она не самоликвидируется.

«Это сильно навредит интересам и безопасности Турции, а также станет причиной других проблем безопасности в регионе. Даже если ХТШ распустит группировку, это не остановит Россию», — считает автор.

Ялдыз также отмечает, что Турция должна увеличить военное присутствие в Идлибе, так как ХТШ сильно отстает от противников.

«Турция для сохранения стратегических интересов в Идлибе должна усилить свое военное присутствие и таким образом продолжать сохранять статус-кво», — пишет он.

Поезд умеренности ушел

Серхат Эркмен, политолог – Поезд для ХТШ давно ушел

Главный тезис: ХТШ – организация, которая установила свое влияние в Идлибе не в результате поддержки населения, а силой, воюя с группировками, которые отказались примкнуть к ней. Сейчас она пытается сбросить с себя ярлык «радикализма» и сменить свою линию в сторону «умеренности», однако делает она это потому, что оказалась в тупике и ослабела. При всем желании аль-Джулани, он не имеет инструментов и возможности остановить столкновения, бороться с радикалами и принести стабильность в Идлиб.

По мнению Эркмена, одна из главных проблем ХТШ – это иностранные боевики в этой группировке. Их немалое количество, и эта ситуация неприемлема главным образом для России.

«Желают стать умеренной организацией. Что в таком случае сделает с этими боевиками аль-Джулани? Любезно попросит их уйти? Куда? На родину? За пределы Идлиба, в Ливию? В Афганистан? В Россию?», — задается вопросом автор.

Эркмен считает, что возможность стать легитимным игроком в регионе для ХТШ давно осталась позади. Или, как говорит автор: «Поезд давно ушел».

Прогнать иностранных боевиков

Билал Салаймех, эксперт SETA – Являются ли иностранные боевики главной проблемой ХТШ?

Главный тезис: Автор считает, что группировку нужно не расформировывать, а трансформировать. «Хайят Тахрир аш-Шам» следует убедить в этом или (в случае несогласия) принудить путем лишения финансовых ресурсов. Как и Эркмен, Салаймех считает, что большой проблемой перед трансформацией ХТШ и для самого Идлиба являются иностранные боевики.

Эксперт отмечает, что за 9 лет войны в Сирии, всем группировкам так или иначе пришлось преобразиться. Отказывавшиеся меняться просто-напросто исчезли.

«ХТШ на каждом этапе изменений успешно адаптировалась и таким образом сохранила свое существование», — пишет Салаймех.

Эксперт отмечает, что Абу Мухаммад аль-Джулани в своих недавних интервью для International Crisis Group и Center for Humanitarian Dialogue тональностью беседы показал, что, вместо джихада во всем мире, ХТШ заинтересована в том, чтобы стать более «сирийской» и бороться против ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ).

«Иностранным боевикам нет места в парадигме ХТШ, в которой она пытается сохранить свою «сирийскую» идентичность, отказавшись от глобальной и международной джихадистской идеи. В политической парадигме, в которой доминируют национальные государства, в перспективах любого политического компромисса, особенно в долгосрочных, довольно трудно будет интегрировать в систему тысячи боевиков и их семьи. В конце концов, те, кто не могут вернуться в свою страну и интегрироваться в местное сообщество, как ожидается, будут сопротивляться политическим компромиссам и нормализации. Таким образом, проблема иностранных боевиков имеет жизненно важное значение как для ХТШ, так и для будущего Идлиба», — считает эксперт.

Рассчитать риски

Левент Ток, обозреватель - Вопрос ХТШ: политический или военный?

Главный тезис: по мнению автора, информации о том, чем может закончиться расформирование ХТШ, ни у кого нет. Не имея полного военного контроля над Идлибом и без оценки данной ситуации, по мнению Тока, роспуск «Хайят Тахрир аш-Шам» может быть ошибкой, так как в результате могут появится новые группировки, более радикальные и непредсказуемые.

Ток утверждает: никто в мире не уверен, будет ли военное решение по ликвидации ХТШ полезным в целях устранения проблемы иностранных боевиков и идеологии «глобального джихада».

«Риски, которые создают организации типа ХТШ и тому подобные очевидны. Однако до сих пор никто не попыталась решить этот вопрос военным путем. И мы не знаем истинные причины, почему», — пишет он.

По мнению Тока, необходимо рассчитать риски, которые могут возникнуть распадом организационной структуры ХТШ, будь то в результате добровольного решения группировки или в результате военного воздействия на нее. Так как ситуация, возникшая в Идлибе, обусловлена существованием ХТШ, её отсутствие может усилить присутствие более радикальных группировок.

Апеллировать к пониманию террористов

Кутлухан Горуджу, эксперт SETA – От Эль-Мукаллы к Идлибу

Это второй текст автора в буклете. Как автор, начавший обсуждение темы будущего ХТШ, Горуджу написал завершающий текст. В своем тексте он ответил на полемику в свой адрес.

Главный тезис: ХТШ на примере деятельности «Аль-Каиды» в городе Эль-Мукалла в Йемене, может поступить так же и уйти с поля зрения, либо сменить свою идеологию на более умеренную.

Автор считает, что жители Идлиба должны объединиться в призыве к группировкам «Аль-Каиды» и ее «производных» прекратить свою деятельность в регионе или «принять иную форуму». По его мнению, другого выхода для Идлиба нет.

Говоря о примере в Йемене, Горуджу приводит такой пример: «Аль-Каида» ушла из города Эль-Мукалла ради гражданских. Уходя, террористы заявили: «Мы отступили лишь для того, чтобы этот враг не смог получить возможность втянуть ваши дома, рынки, дороги и мечети в войну». Автор считает, что подобными примерами можно призвать к совести ХТШ и повлиять на изменения в группировке в пользу мирных жителей.

«В результате требуется новая трансформация, которая охватит не только ХТШ, но и «Хурас ад-Дин», как я уже упоминал выше. Для этого будет уместным призыв «уважаемых» имен руководства «Аль-Каиды» и лидеров идеи «глобального джихада». На данном этапе можно даже ожидать, что конструктивную роль возьмут на себя талибы (организация «Талибан»1 признана террористической и запрещена в РФ – Прим. ред.). Призывы исламских кругов, которые могут быть квалифицированы как более традиционалистские или умеренные, чем «Аль-Каида». Можно пойти дальше и запустить кампанию гражданского общества в исламском мире. Действительно, в Идлибе, как и в Эль-Мукалле, есть гражданское население и, возможно, тут стоит вопрос существования суннитского населения в Сирии», — пишет Горуджу.

Что мы имеем в итоге

Самый важный вывод, который мы сделали, читая аналитические записки турецких экспертов заключается в том, что турки не хотят уходить из Идлиба. Все их размышления связаны с тем, как Турции оставаться в Идлибе - с ХТШ или без. И если с ними – тогда структуру и идеологию группировки нужно менять.

В словах авторов не прослеживается ни симпатии, ни претензий к ХТШ как к террористической организации, даже в самом худшем подходе. Претензия эксперта SETA Озкизирджикли, который уже долгое время настаивает на роспуске ХТШ, заключается в том, что существование организации играет на руку России и против интересов Турции в регионе.

То, что эксперты SETA задумали подобную дискуссию, попытались внутри себя разобраться с будущим ХТШ, говорит о том, что этот вопрос серьезно вредит правящим кругам Турецкой Республики в плане политических очков. Граждане страны задаются вопросами: «за что погибают турецкие солдаты», «с какой целью тратятся миллиарды», «почему Анкара не выполнила договоренности, не очистила зону деэскалации от террористов и вынудила Москву и Тегеран поддержать Дамаск в операции против боевиков в Идлибе», «если ХТШ террористическая организация, почему мы защищаем их ценой жизней своих солдат» и т.д..

В итоге, буклет рассказывает читателю о том, что ХТШ - это, возможно наименьшее зло, и Турции для успеха в регионе нужно работать с этой группировкой. Но при этом Анкара должна повлиять на смену идеологии и главным образом избавиться от иностранных боевиков. И еще одна идея заключается в том, чтобы ХТШ, которую называют «прагматичной группировкой», начала бороться с другими силами по линии «Аль-Каиды», тем самым получив положительную оценку и поддержку Запада. Другая идея заключается в том, чтобы убедить ХТШ распуститься «во благо граждан Идлиба», тем самым якобы окончательно лишив повода для Дамаска вести военные операции в регионе.

Однако авторы, сами того не замечая и явно не желая этого, подталкивают читателей к мысли, что военное присутствие Российской Федерации в Сирии вполне обосновано. Ведь присутствие иностранных боевиков — большая часть которых выходцы из России и постсовестких государств (по мнению авторов книги) — угрожает Москве и её партнерам. И Россия не могла закрыть глаза на эту проблему.

И последнее: в начале буклета, авторы не просто так обратили внимание на то, что за все это время своего существования ХТШ, группировка меняла не только структуру, но и свою идеологию. Таким образом эксперты намекают на возможность новых изменений в угоду интересов – как они говорят – граждан.

Но мы между строк читаем: в угоду интересов Анкары.

1 Организация запрещена на территории РФ.