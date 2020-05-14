ЦИК объяснил, зачем снижен допустимый процент брака в подписях для регистрации кандидатов

Москва, 14 мая. Снижение допустимого лимита брака в подписных листах до 5% должно уравнять условия для кандидатов выборов всех уровней, считают в ЦИК. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Если раньше более 10% забракованных подписей означали снятие кандидата с избирательной гонки на выборах всех уровней, то теперь допустимый лимит брака снижен до 5%. Законопроект 13 мая принят в Госдуме сразу во втором и третьем чтении.

«Применительно к выборам депутатов Госдумы и президента допустимый процент брака в подписных листах всегда составлял 5%. Не очень понятно, почему для регионального уровня был установлен порог в 10%, — сказала Гришина. — Принятая поправка позволяет кандидатам получать 50% подписей на портале госуслуг, где каждый пользователь верифицирован. То есть, вероятность брака здесь стремится практически к нулю. А оставшиеся подписи собрать с допустимым 5% браком вполне реально».

Секретарь ЦИК подчеркнула, что снижение процента брака не должно каким-либо образом критически повлиять на избирательные кампании. По ее словам, совершенствуется сам процесс проверки подписи, принято множество мер, которые должны исключить подделку подписных листов.

Напомним, в среду, 13 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о проведении дистанционного электронного голосования. Документом разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Также регламентируется порядок сбора подписей за кандидата с использованием портала госуслуг.

«Голосование по почте — это распространенная мировая практика. Применятся она и у нас, некоторые регионы использовали такую возможность, однако востребованность у граждан была невысокая. С учетом новых условий на такой вариант просто обращено внимание еще раз. Отмечу, что для любого вида голосования существуют свои собственные методы контроля, для голосования по почте они тоже есть», — добавила Гришина.

Она напомнила, что, в случае вступления закона в силу, поправки не коснутся общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. По словам секретаря Центризбиркома, новые нормы относятся только к выборам и референдумам.