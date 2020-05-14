МИД РФ беспокоит использование коронавируса для сведения геополитических счетов

Москва, 14 мая. Россия обеспокоена тем, что коронавирус используют для сведения геополитических счетов, на Западе на фоне пандемии активизировалась русофобия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат выступил на презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Не одичать в «осыпающемся мире».

Рябков в своей речи привел пример очередного проявления русофобии и синофобии, активно культивируемых в некоторых западных странах. Он отметил, что в последнее время медицинскую помощь, оказываемую Россией и Китаем другим государствам, пытаются преподнести как стремление укрепить геополитическое влияние.

«Особое беспокойство вызывает стремление использовать тему коронавируса как предлог для пренебрежения международным правом, для вырывания тактических преимуществ, для сведения счетов с неугодными правительством или геополитическими конкурентами», — добавил Рябков.

Замглавы МИД РФ с сожалением констатировал, что пандемия, ставшая общей угрозой для мира, обострила идеологическое и информационное противостояние.

Напомним, что западные СМИ неоднократно критиковали российскую помощь Италии и США, называя ее то «бесполезной», то очередной «угрозой». Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии Федеральному агентству новостей констатировал, что информационная война против РФ продолжается.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в КНР в декабре 2019 года. В Китае считают, что SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, а в страну его завезли американские военные. Такое подозрение появилось из-за статьи в научном журнале Nature Medicine, опубликованной в 2015 году.

По последним данным, в мире выявлено более 4,4 миллиона случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 290 тысяч. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.