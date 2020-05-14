Власти Чувашии ввели обязательный масочный режим

Чебоксары, 14 мая. Власти Чувашской Республики ввели обязательный масочный режим. Правоохранители следят за соблюдением эпидемиологических требований.

Глава Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что главным для органов власти является обеспечение безопасности граждан. Он призвал горожан носить средства защиты.

Чиновник отметил, что необходимо усилить информирование граждан о необходимости использования средств защиты. Для этого власти сформировали мобильные группы, в которые входят сотрудники администрации и волонтеры.

В течение двух дней они будут рассказывать пассажирам городского транспорта и магазинов о социальной дистанции и ношении масок. 15 мая правоохранители начнут выписывать протоколы об административном нарушении, пишет Infox.ru.

За время эпидемии в регионе выявлено 1439 случаев коронавируса, скончались восемь человек.

Ранее доктор-блогер Наталья Зубарева сообщила, что вышла на работу терапевтом в одну из столичных больниц, где принимают пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Она добавила, что врачам сейчас очень трудно. Медики по 12 часов ходят в защитном костюме, не снимая. По словам Зубаревой, ноги от работы отекают, внутри костюма очень жарко.