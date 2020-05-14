Росавиация подготовила трехэтапный план снятия ограничений из-за коронавируса

Москва, 14 мая. Росавиация подготовила проект снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. План ведомства включает три этапа.

На первом этапе на борт самолетов не будут пускать пассажиров в верхней одежде, а также тех, у кого температура тела выше 37,5 градуса. Помимо этого, пассажиров временно ограничат в перемещениях по салону, ограничена будет также и опция вызова бортпроводника.

Все пассажиры должны будут на протяжении всего полета носить маски и перчатки. Если рейс длится больше трех часов, маски будут менять в санитарно-гигиеническом блоке самолета, пишет РИА Новости.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Отечественные авиакомпании могли выполнять только рейсы для возвращения граждан РФ домой.

При этом Росавиация определила временные квоты на возвращение россиян из-за границы. В Москву вывозные рейсы осуществлялись только через аэропорт Шереметьево. Общая численность пассажиров в сутки в этой воздушной гавани не должна превышать 500 человек. В других аэропортах — не более 200 человек.

В связи с постепенным изменением эпидемиологической ситуации российский лоукостер «Победа» с сегодняшнего дня открыл продажу билетов на летние рейсы по России. Внутренние перелеты будут поэтапно возобновляться с 1 июня.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что спад в авиации стал самым серьезным по сравнению с другими видами транспорта. На фоне пандемии, по его данным, объем перевозок внутри РФ упал на 85%.