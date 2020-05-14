Российские ученые создали самый точный тест на выявление антител к SARS-CoV-2

Москва, 14 мая. Российская тест-система на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 признана самой точной в мире по результатам испытаний. Об этом сообщил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров.

Росздравнадзор 1 мая зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Макаров рассказал, что в США провели международное глобальное исследование такого рода систем и сравнили их эффективность. В том числе в рамках исследования рассматривали и российскую тест-систему.

«Хочу отметить, что она заняла хорошее место, первое-второе поделила, потому что она выявляет антитела у 99 переболевших пациентов [из 100] и практически не дает ложноположительных реакций», — сообщил Макаров.

Ранее стало известно, что Россия заняла лидирующее место в мире по охвату населения тестами на коронавирус. В РФ было проведено свыше 6,1 миллиона тестов на коронавирус. Кроме того, Россия занимает второе место по количеству анализов. На первой строчке находятся США, где провели уже более 10,2 миллиона тестов.