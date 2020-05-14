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Российские ученые создали самый точный тест на выявление антител к SARS-CoV-2

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Российские ученые создали самый точный тест на выявление антител к SARS-CoV-2

Москва, 14 мая. Российская тест-система на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 признана самой точной в мире по результатам испытаний. Об этом сообщил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров.

Росздравнадзор 1 мая зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, разработанный при участии НМИЦ гематологии Минздрава России и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Макаров рассказал, что в США провели международное глобальное исследование такого рода систем и сравнили их эффективность. В том числе в рамках исследования рассматривали и российскую тест-систему.

«Хочу отметить, что она заняла хорошее место, первое-второе поделила, потому что она выявляет антитела у 99 переболевших пациентов [из 100] и практически не дает ложноположительных реакций», — сообщил Макаров.

Ранее стало известно, что Россия заняла лидирующее место в мире по охвату населения тестами на коронавирус. В РФ было проведено свыше 6,1 миллиона тестов на коронавирус. Кроме того, Россия занимает второе место по количеству анализов. На первой строчке находятся США, где провели уже более 10,2 миллиона тестов.

Российские ученые создали самый точный тест на выявление антител к SARS-CoV-2

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