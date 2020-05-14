Москва, 14 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал соблюдение социальной дистанции лучшей защитой от коронавируса.

«Самая важная мера защиты от коронавируса — это соблюдение социальной дистанции. Это намного эффективнее, чем все остальные превентивные меры», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 297 тысяч человек.

В России выявлено 252 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Более 53 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношени к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.