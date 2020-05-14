Путин предложил создать в РФ национальную базу генетической информации

Ново-Огарево, 14 мая. Президент России Владимир Путин предложил создать в стране национальную базу генетической информации. С такой идеей он выступил на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Глава государства отметил, что успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных: чем больше их объем, тем достовернее и надежнее будут результаты.

Он предложил обеспечить России «свой суверенитет» в вопросе владения такими данными за счет организации специальной базы.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать национальную базу генетической информации. <...> Речь о том, чтобы на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации», — сказал он.

Путин поручил правительству организовать финансирование этого проекта, отметив, что «придется сделать это за счет средств федерального бюджета».

Кроме того, он подчеркнул необходимость надежной защиты персональных данных граждан и иной «чувствительной информации».

Напомним, что в четверг Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии генетических технологий в России.

Президент также потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на отечественную вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю, а также призвал разработать линейку технологий в медицине, промышленности и экологии.