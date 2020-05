НАСА подстелила «русскую соломку» перед стартом Crew Dragon Илона Маска

Пока весь мир, пораженный коронавирусом, затаив дыхание ждет судьбоносного дня 27 мая, на который назначен первый пилотируемый полет новейшего американского космического корабля Crew Dragon к МКС и обратно с астронавтами Бобом Бенкеном и Дугом Херли на борту, НАСА подписала с Роскосмосом контракт, согласно которому за 90,2 млн долларов осенью 2020 года ей будет предоставлено одно место на пилотируемом корабле «Союз МС».

НАСА что-то знает? Или?..

С детищем компании SpaceX, лицом которой является небезызвестный Илон Маск, в последнее время происходили сплошные неприятности. Ее единственным несомненным успехом после полета к МКС в марте 2019 года можно назвать разве что презентацию пилотируемого модуля. А так то что-то взорвется, то ветром сдует…

Впрочем, их коллеги-конкуренты из Boeing не могут похвастаться даже этим. В декабре они якобы что-то не рассчитали с топливом, из-за чего их Starliner вообще не смог состыковаться с МКС.

В результате запланированный еще на прошлый июль, первый с 2011 года старт «американских астронавтов в американском корабле на американской ракете с американской земли» неоднократно переносился, а сами астронавты прошли в России плановый курс обучения, необходимый не только для работы в российском сегменте МКС, но и для полетов на российском же «Союзе».

Впрочем, в истории США уже был случай, когда непрерывные катастрофы на земле не помешали грандиозному триумфу в космосе. Имеется в виду знаменитая программа «Аполлон» с шестью (!) успешными высадками на Луне в 1969–1972 годах — вопреки имевшейся тогда «сумме технологий», теории вероятности и даже законам природы. Что мешает повторить этот успех компании SpaceX, одному из многочисленных «хайтек»-детищ Маска?

Тем более что стоящая перед ней задача никаким «большим шагом для человечества» не является. Первый пилотируемый орбитальный полет состоялся еще в 1961 году, почти 60 лет назад, так что никаких особых технологических затруднений здесь быть не должно. Да и закрытый — из-за той же коронавирусной пандемии — характер предстоящего 27 мая старта должен значительно облегчить подготовку к нему.

Но несмотря на предыдущие многочисленные и широковещательные заявления как руководства НАСА, так и руководства SpaceX, они, как видим, не обошлись без того, чтобы подстелить себе на всякий случай «русскую соломку». Причем едва ли не самый последний момент, буквально за две недели до заявленного старта пилотируемого Crew Dragon.

Показательно, что сам Илон Маск в это время больше занимается проблемами Tesla, поскольку этот его проект трещит по всем швам. Производство электромобилей этой марки было остановлено — не столько из-за падения мировых цен на нефть или COVID-19, сколько из-за катастрофического падения спроса на авторынке.

Разумеется, Маск не мог обойтись без того, чтобы даже из ситуации грозящего банкротства устроить мировое шоу и заработать на этом.

«Пусть меня арестуют, но только меня!» — заявил он в США и лично открыл закрытые по предписанию властей Калифорнии цеха завода во Фримонте.

Кстати, согласие на возобновление этого производства через Twitter дал действующий президент США Дональд Трамп, который и «прикрыл» Илона от судебного преследования по данному поводу.

А в Китае в начале мая Маск получил от неназванных инвесторов 4 млрд юаней (примерно 565,5 млн долл.) на развитие завода в Шанхае. Эта цифра очень близка к названной Bloomberg еще в феврале сумме личных долгов «первого гения третьего тысячелетия» — 548 млн долл.

Кроме того, прошла информация о том, что Маск продает свою недвижимость в Калифорнии на 70 млн долл. Такая вот получается «космическая одиссея 2020 года» — одиссея «космических» долгов…

Конечно, на фоне взрывного роста общего американского долга — до 28 трлн долларов к концу II квартала текущего года и предположительно до 30 трлн долларов к началу года следующего — ситуация с Маском не представляла бы особого интереса: «так, мелочь, пескаришка, на один зуб».

Но этого персонажа очень долго раздували и, в конце концов, раздули до персонализованного символа глобального технологического лидерства США в XXI веке. А потому и его банкротство было бы воспринято во всем мире как сигнал о крахе претензий США на такое лидерство.

Тем самым в текущей ситуации нужда в успешном пилотируемом полете Crew Dragon выходит далеко за рамки НАСА, и он просто обязан состояться «при любой погоде». Даже если по целому комплексу объективных причин это выглядит невозможным.

Не зря же Трамп заявил — правда, по другому поводу, поздравляя с 75-летием победы над нацизмом: «America's spirit will always win. In the end, that's what happens» («Американский дух всегда победит. В конце концов, так и происходит»). С 45-м президентом США нельзя не согласиться. С одним небольшим уточнением: пока у «американского духа» есть деньги…

Вот только доллар из «мировой валюты номер один», которой он, при всех сложностях, еще остается сегодня, может стать макулатурой. И даже очень скоро. Быстрее, чем мы можем предполагать.