Учеба во время пандемии: что ждет ЕГЭ в 2020 году

В России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с начала июня на более поздний и пока не названный срок. Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году в рамках ЕГЭ только два предмета, которые нужны для поступления в высшее учебное заведение. При этом замминистра просвещения Виктор Басюк обратил внимание, что ведомство может и вовсе отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике. Поэтому возникают закономерные вопросы. Какие особенности сдачи ЕГЭ ждут выпускников в 2020 году? Будут ли меняться требования к помещениям для сдачи ЕГЭ? Каковы итоги дистанционного обучения? Возможен ли полный переход на него в высших учебных заведениях? Какие ограничения ждут школьников в будущем (например, отмена больших перемен)? На эти и многие другие вопросы ответили педагоги, политики и родители, принявшие участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил прямую трансляцию мероприятия, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

ЕГЭ не отменить

Ведущий онлайн-конференции, креативный директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын отметил, что в нынешнем году 797 тысяч человек должны сдавать ЕГЭ. По его словам, пауза в обучении из-за пандемии может повлиять на подготовку к экзаменам. В этом плане многие политики высказываются за отмену ЕГЭ.

Председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов заверил, что государственную форму аттестации отменить нельзя, так как в противном случае вузы не смогут набрать студентов.

«ЕГЭ с 8 июня перенесен на некий неопределенный срок. С одной стороны, это неудобно, но с другой, мы не готовы рисковать здоровьем выпускников и организаторов экзамена. Вопрос еще стоит в том, что проверять ЕГЭ будут возрастные эксперты», — сказал Тхостов.

При этом директор лицея заметил, что у девятиклассников могут возникнуть проблемы из-за отмены ОГЭ в этом году.

«Это, с одной стороны, радостное событие, а с другой стороны, как ребята будут дальше? Аттестаты они точно получат. Но потом возникает ситуация: выбор профиля в 10-м классе, поступление в профессионально-технические организации, которые ориентируются на ОГЭ», — отметил педагог.

По словам Тхостова, россияне сами стали виновниками сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, потому что не соблюдали правила режима самоизоляции. Он подчеркнул, что «расхлебывать» последствия приходится, в том числе, в сфере образования. Однако Тхостов также сообщил, что программный материал школьниками пройден. Несмотря на сложную и неопределенную ситуацию, ученики школ находятся «в тонусе», пояснил он.

«Важно, чтобы они не выгорели до экзамена. Педагоги должны находиться в рабочем тонусе для того, чтобы школьники в оптимальной форме были готовы к сдаче ЕГЭ. По нынешним правилам ЕГЭ будут сдавать только те, кто определился с поступлением в вуз. И это важно! Для остальных школа, я считаю, свою задачу выполнила», — выразил мнение Тхостов.

Однако, как заметил ведущий мероприятия, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, в случае сдачи ЕГЭ через несколько лет ребенок не будет так готов к экзамену, как если бы это сделал сразу после школы. Возможно, утверждает модератор дискуссии, дети могут таким образом «лишиться будущего».

«Соглашусь с вами, но мы забываем о немаловажной составляющей процесса — родители. Они тоже участники образовательного процесса. Если на момент окончания 11-го класса ребенок не замотивирован на учебу в вузе, то, наверное, была какая-то недоговоренность в семье. Также у нас есть путь через получение профессионально-технического образования. В любом случае к ЕГЭ можно подготовиться самостоятельно, если у тебя есть мотивация», — указал директор лицея.

Отпуска для учителей

К онлайн-встрече присоединилась начальник отдела общего образования в комитете по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская. По ее словам, в текущей ситуации в сфере образования очень многое зависит от сроков проведения ЕГЭ.

«Это дата позволит выстроить работу со школами, ребятами, отрегулировать вопросы с учительским отпуском. При этом 56 дней отпуска никто не отменял, а 1 сентября хочется начать учебный год. Мы назначили вебинар на следующую неделю с руководителями школ, чтобы определить ситуацию с отпускным режимом», — сообщила чиновница.

Но в любом случае перенос ЕГЭ ставит всех в очень непростую ситуацию, говорит Грубская. В частности, наглядно видно, что даже родители переживают по поводу экзамена больше, чем дети.

«Сейчас они имеют записи занятий от ведущих преподавателей, готовятся и переживают. Они имеют возможность повторить материал. Никто никогда не сможет предполагать, насколько эффективной будет эта подготовка», — с сожалением отметила Анна Грубская.

Также участница конференции рассказала, что отдых у педагогов начнется в этом году раньше планируемых сроков.

«В июне мы будет отпускать учителей в отпуск. Но все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ. Это общий для всей страны вопрос. В этом году у учителей изменится график, и они смогут выйти в отпуск раньше, чтобы всем вместе работать на проведении итоговой аттестации», — заявила Грубская.

В ходе дискуссии Евгений Зубарев подчеркнул, что на официальных информационных порталах по ЕГЭ до сих висит старое расписание проведения экзаменов. Объясняя причины неэффективной работы интернет-площадок, Грубская сказала, что, к сожалению, их работу нельзя организовать оперативно.

«Эпидемиологическая обстановка постоянно меняется в разных регионах. Мы, прежде всего, заботимся о здоровье детей. Решение будет принято по факту, но не по подтвержденным датам. На текущий момент нет приказа и нормативных документов, на которые можно опираться», — пояснила чиновница.

Председатель комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова добавила, что с учетом сложных условий властям нужно брать на себя ответственность, утверждая даты проведения ЕГЭ.

«Поэтому завтра хотим провести оперативное совещание. Ряд человек выступает за то, чтобы ЕГЭ провести в июне, другие — в августе. Но главный приоритет — это здоровье детей», — сказала Гумерова.

Результаты дистанционного обучения

Уже несколько недель ученики школ обучаются в удаленном режиме. Анна Грубская положительно оценила итоги такого формата.

«Мы имеем гораздо больше положительных отзывов детей и родителей, о том, как было дистанционное обучение организовано. Негативный опыт поможет нам учесть его на будущее. Дети с ограниченными возможностями здоровья и спортсмены будут использовать возможности дистанционного обучения и дальше. Сама система вышла на новый уровень, и опыт получили все», — сказала она.

Кроме того, начальник отдела общего образования заверила, что специалисты разработают критерии оценки качества работы учителей.

«У нас есть примеры, как учителя ведут вебинары и прочее. Понимание, как лучше работать с ребятами. Этот опыт позволит создать нам наиболее удачные модели обучения», — объяснила Грубская.

Директор лицея №369 Константин Тхостов согласился с мнением Анны Грубской, добавив, что критерии эффективности и схемы дистанционного обучения должны быть прописаны в положении об организации учебного процесса.

«Одни учителя используют видеоуроки, другие — опираются на учебник и рабочую тетрадь. Дистанционка — это не общение с компьютером 24/7. Количество времени, которое ребенок проводит за монитором, должно быть ограничено во время урока: часть должна выполняться письменно, а часть — с учебником. В этом плане важно уметь вести коммуникацию в огромном потоке информации. А сегодняшний вызов в виде пандемии поставил задачу, как правильно организовать образовательный процесс дома для учителя и школьника, но не опуская качество», — выразил мнение Тхостов.

В свою очередь, председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец считает, что дистанционное обучение так или иначе является выходом из сложного положения в сфере образования.

«Это лучше, чем как в Приморье отменили все совсем. Все, что можно было выжать из дистанционного обучения — мы сделали. Родители — молодцы, потому что поддерживали учителей и не участвовали в конфликтах. Я также поддерживаю инициативу Валентины Матвиенко [спикера Совета Федерации] закрепить некоторые моменты дистанционного обучения в законе», — поделилась своей точкой зрения Волынец.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Министерство просвещения РФ ранее рекомендовало регионам перевести школьников на дистанционное обучение. Кроме того, в ведомстве призвали с 15 до 16 мая завершить учебный год в классах с первого по восьмой.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что пока не принимали решения о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такое решение могут принять после 12 мая.