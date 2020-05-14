Адвокат Краснов рассказал о мерах профилактики в российских тюрьмах во время пандемии

Москва, 14 мая. Федеральная служба исполнения наказаний 14 мая предоставила данные о зараженных коронавирусом в российских тюрьмах — всего более 700 заболевших сотрудников и заключенных и более 230 выздоровевших. Председатель правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов рассказал Федеральному агентству новостей о мерах профилактики в тюрьмах в период пандемии коронавируса.

«Все задержанные, обвиняемые и подозреваемые лица, у которых были подозрения на заболевание коронавирусом, протестированы, выявленные заболевшие были отправлены в СИЗО №7 города Москвы. Во всех изоляторах ситуация контролируется врачами, которые оказывают своевременную помощь», — сказал эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Дмитрий Краснов.

Он добавил, что на период карантина свидания с родственниками были отменены, допускались только следователи и адвокаты в масках, бахилах и перчатках, общение разрешалось только через стекло. Суды тоже были закрыты на карантин, процедура продления сроков содержания под стражей проводилась через онлайн-связь.

«Соответственно, контакта с волей у находящихся в СИЗО и ИВС не было, и заразить их никто не мог», — объяснил адвокат.

По его данным, персонал следственных изоляторов, а также всех заключенных обеспечили средствами индивидуальной защиты. Персонал работал вахтовым методом по две недели, чтобы свести к минимуму риск заражения COVID-19, в изоляторах проводилась дополнительная уборка.

«Все принятые меры были максимально реальными и действенными», — считает Дмитрий Краснов.

По предварительной информации комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в июне рассмотрит проекты постановлений об амнистии по незначительным административным правонарушениям, по преступлениям небольшой и средней тяжести. Два проекта постановления об амнистии, внесенные в Госдуму, приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

По мнению адвоката Дмитрия Краснова, в случае принятия решения об амнистии, не стоит ждать всплеска преступности.

«Амнистия — это нормальная практика, которая может совершенно спокойно использоваться абсолютно всеми странами, — объяснил собеседник агентства. — Роста количества преступлений в этом случае не ожидается, так как лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, не считаются общественно опасными. Спровоцировать рост преступности могут такие факторы, как проблемы с работой и заработной платой у граждан во время самоизоляции, и падение доходов населения».

Добавим, что Федеральной службе исполнения наказаний решением правительства будет выделено более 230 млн рублей для поощрения сотрудников подведомственных учреждений за работу с заболевшими коронавирусом.