Путин пошутил о пугающем образе «гуманизированных мышек» на совещании по генетике

Москва, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин признался, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него смешанные чувства. Глава государства выразил надежду, что ситуация с «гуманизированными мышками» находится под контролем.

На совещании по развитию генетических технологий в четверг директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал, что ученые проводят исследования на гуманизированных мышах – в их геном добавляют гены человека для поиска лечения.

Президент РФ назвал выступление Макарова очень интересным. При этом глава государства признался, что исследование о гуманизации мышей вызывает у него не только чувство благоговения, но и внутренней тревоги.

«Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем», — пошутил Путин.

Макаров напомнил, что лабораторным мышам в Новосибирске даже установили памятник. Однако исследования проводят и на кроликах, крысах, червях и маленьких рыбках.

Также в ходе совещания Путин потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на отечественную вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю. Ранее примерных сроках появления вакцины сегодня высказался первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. В беседе с Федеральным агентством новостей он объяснил, почему вакцина не может появиться уже в ближайшие дни.