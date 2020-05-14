Москва, 14 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что коронавирусная инфекция боится сквозняков и свежего воздуха.

«Вирус боится свежего воздуха, вирус боится сквозняка. Должны быть открыты форточки или окна, необходимо постоянно проветривать помещения», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 297 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 252 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. Более 53 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.