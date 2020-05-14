Ведущий патологоанатом Москвы ответил на упреки Запада в занижении смертности от COVID-19

Учет смертности в РФ ведется не в каком-то произвольном варианте, как, видимо, полагают на Западе, а в рамках жестких рекомендаций ВОЗ и Минздрава. Об этом заявил главный внештатный специалист по патологической анатомии департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц.

«Диагноз ставится строго по международным критериям и критериям, которые регламентирует Министерство здравоохранения РФ, — сказал Олег Зайратьянц в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». — И я должен отметить одну из уникальных особенностей нашей медицины, нашего здравоохранения. В отличие от многих стран, у нас абсолютно все умершие, даже с подозрением на COVID-19, подлежат патологоанатомическому вскрытию. Это наиболее объективная информация, и мы к этому готовы — у нас в предыдущие годы был очень высокий процент вскрытий. В стационарах, например, до 80-90% умерших всегда мы вскрывали, потому что наиболее объективные данные можно получить только после клинико-морфологического сопоставления».

Главный внештатный специалист по патологической анатомии департамента здравоохранения Москвы подчеркнул, что в России документирован каждый летальный исход, в том числе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Клинико-морфологический анализ каждого летального исхода — это коллегиальное решение. И тут не может быть никакого мнения отдельной личности. Те наблюдения, которые должны быть диагностированы как COVID-19, так и диагностируются», — подчеркнул Зайратьянц.

Он назвал российскую патологоанатомическую службу уникальной и отметил, что в мире вскрытие производится в 2-4% случаев, а в России — в 70%, если речь идет о мирном времени, не пандемии, и это позволяет иметь реальную картину причин смертности в нашей стране.

«Врачи-патологоанатомы работают так же, как клиницисты — 24/7. Они активно стараются разгадать секреты COVID-19, потому что главная задача — не статистика, а понимание этой болезни. В истории мира всегда именно морфология, структура болезни помогала выявить какие-то особенности и улучшить лечение. А что касается высказываний [о занижении в России смертности от коронавируса, которые распространяют западные СМИ], то я думаю, что наши зарубежные коллеги-патологи тоже недоумевают», — добавил Зайратьянц.

Напомним, ранее Financial Times и New York Times опубликовали статьи, в которых утверждают, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем официальные цифры. В Госдуме назвали это частью информационной кампании Запада против России. В настоящее время Роскомнадзор изучает материалы NYT и FT о статистике заболеваемости COVID-19 в РФ на предмет наличия фейковой информации.