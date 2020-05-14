Сиделку подозревают в краже денег и драгоценностей у умершей актрисы Мещеряковой

Москва, 14 мая. Сиделка обокрала Заслуженную артистку РСФСР Аллу Мещерякову в день ее смерти, унесла с собой деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Об уходе актрисы из жизни рассказал в четверг Союз кинематографистов России. Мещеряковой, известной по фильму «А зори здесь тихие», не стало 11 мая, ей было 77 лет.

Впоследствии в Сети появились сообщения о том, что в день смерти актрисы сиделка унесла из ее дома 30 тысяч рублей и драгоценности. Теперь подозреваемую разыскивает полиция.

«Предстоит выяснить также, когда была кража — после смерти, либо до нее. И могла ли она стать причиной остановки сердца Мещеряковой», — пишет Telegram-канал.

Федеральному агентству новостей удалось узнать, что 11 мая в ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от женщины 1967 года рождения. Она попросила привлечь к ответственности сиделку ее отца, которая похитила 30 тысяч рублей и ювелирные украшения матери.

«Полные установочные данные и местонахождение сиделки отца гражданки устанавливаются», — сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Мещерякова снялась в нескольких десятках фильмов. Коллеги отзываются о ней с теплотой и отмечают ее профессионализм. В полюбившейся зрителям картине «А зори здесь тихие», снятой по одноименной повести Бориса Васильева, она исполнила роль Марии Никифоровны — квартирной хозяйки главного героя Федота Васкова.