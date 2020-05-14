Москва, 14 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, как правильно использовать перчатки, чтобы они эффективно защищали от коронавируса.

«Через час на этих перчатках будет миллион вирусов. Вы должны их регулярно менять или мыть и обрабатывать дезинфицирующим раствором. Перчатки - это вещь повышенной опасности, на них скапливается грязь, вирусы и бактерии, поэтому их надо регулярно менять или мыть», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 297 тысяч человек.

В России выявлено 252 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Около 53 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.