Путин рассказал о заразившихся коронавирусом членах правительства РФ

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что заразившиеся коронавирусом члены правительства восстанавливаются и фактически приступают к работе. С таким заявлением глава государства выступил на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Президент поинтересовался у переболевшего COVID-19 министра науки и высшего образования Валерия Фалькова состоянием здоровья.

«Насколько я представляю, а я следил за тем, что происходит, также, как и за другими коллегами федерального кабинета министров. Там тоже все у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе», — сказал российский лидер.

Напомним, коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра РФ Михаил Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из государственных медучреждений. Пресс-секретарь Мишустина сообщил, что врачи наблюдают у главы правительства положительную динамику. Любимова уже вернулась к работе, а Якушева выписали из стационара для дальнейшего лечения дома.