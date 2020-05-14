Эксперт ОНФ предложил сдвинуть сроки ЕГЭ и ОГЭ для отдыха выпускников

Санкт-Петербург, 14 мая. Итоговую государственную аттестацию школьников можно перенести на более поздний срок, чтобы дать выпускникам передышку. С такой инициативой выступил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №36 Константин Тхостов в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я за то, чтобы государственная итоговая аттестация проводилась в июне, а не в конце мая, чтобы дать возможность выпускникам выдохнуть. Потому как если мы обратим внимание на календарный план проведения итоговой государственной аттестации этого года без пандемии, то первый экзамен у девятиклассников стоял 22 мая, если я не ошибаюсь. Получается, что 20 мая мы должны для девятиклассников закончить учебный год и отправить их на первую в жизни итоговую аттестацию. Даже в советские годы в школе была пауза между процессом получения образования — неделя для подготовки к выпускным экзаменам. Мы выпускались и только через месяц поступали», — подчеркнул Тхостов.

Он предложил отодвинуть даты итоговой государственной аттестации как минимум до 1 июня.

«Тогда будет пять дней после традиционного дня проведения последнего звонка в школах, чтобы выдохнуть, и дальше спокойно, собравшись с мыслями, выпустив пар, откинув все ненужное, уйти в важнейшее для себя испытание, которое во многом предопределит путь в 10-м классе либо в высшей школе», — добавил Тхостов.

Ранее руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что Единый государственный экзамен в регионах не смогут провести раньше, чем будут сняты ограничения по коронавирусу в Москве.