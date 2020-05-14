СК завел дело по факту размещения фото нацистов в «Бессмертном полку». ФАН-ТВ

Возбуждено несколько уголовных дел по факту размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников.

По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные опубликовали в открытом доступе фотографию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, при этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на портрете запечатлен полковник В.М. Алексеев.

«Как полагает следствие, подобные публикации делаются с целью одобрения преступлений, установленных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Указанные действия квалифицированы Следственным Комитетом по статье Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за реабилитацию нацизма», — пояснила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, следствие располагает доказательствами о размещении еще одной запрещенной публикации. Не позднее 3 мая на сайте «Банк памяти» была опубликована анкета с фотографией фюрера Германии Адольфа Гитлера. Под публикацией утверждалось, что на портрете запечатлен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».