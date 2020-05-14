Путин надеется, что данные генетических тестов Устюгова помогут оспорить дисквалификацию

Ново-Огарево, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что результаты исследований генных материалов российского биатлониста Евгения Устюгова помогут оспорить его дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом он сообщил на совещании по развитию генетических технологий.

Глава государства выслушал и прокомментировал доклад директора ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук» Александра Макарова, который рассказал, как генетика применяется в спорте.

«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», — сказал Путин.

Макаров напомнил, что в феврале Международный союз биатлонистов (IBU) выдвинул против Устюгова новые обвинения в связи с аномальными показателями его биологического паспорта.

Он объяснил, что претензии основывались на повышенном уровне гемоглобина биатлониста, и в связи с этим IBU потребовал аннулировать спортивные результаты Устюгова, в том числе — лишить золотой медали Олимпиады в Сочи.

По словам директора института, адвокаты спортсмена обратились за помощью к ученым. Они попросили узнать, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, определяющих повышенный уровень гемоглобина, поскольку он наблюдается у Устюгова постоянно.

«Были полностью определены все гены Устюгова, а также его родителей <…>. Что же оказалось — в трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина», — пояснил Макаров.

Он заверил президента, что полученные данные позволили поднять вопрос о снятии обвинений и будут использованы защитниками спортсмена в слушаниях в CAS.

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга и лишили медалей 2013-2014 годов. Спортсмен перестал быть олимпийским чемпионом Сочи, а Россия лишилась лидерства в медальном зачете собственной Олимпиады, напоминает телеканал «360».